Διασώσεις Τουρκία: «Γεια σου ομορφούλα, είμαστε εδώ για να σε βγάλουμε έξω»

Ένας πατέρας και η κόρη του, ένα νήπιο και ένα δεκάχρονο κορίτσι συγκαταλέγονται στους επιζώντες που ανασύρθηκαν σήμερα από τα χαλάσματα των σπιτιών που κατέρρευσαν στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας. Ο σεισμός της Δευτέρας ισοπέδωσε τεράστιες εκτάσεις πόλεων σε τμήματα της Τουρκίας και της Συρίας σκοτώνοντας πάνω από 29.000 ανθρώπους. Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης εισέρχονται στην έκτη ημέρα τους, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για να προσεγγίσουν οι διασώστες θύματα παγιδευμένα στα χαλάσματα, ωστόσο τα συνεργεία εξακολουθούν να βρίσκουν επιζώντες.

El Salvador teams with Turkish responders pulled out a 5-year-old child and 30-year-old woman from the quake rubble in Kahramanmaras, southern Türkiye, as El Salvador President Nayib Bukele shares the news on Twitter in Turkish 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/Oxh374fwB2 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα συντρίμμια

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δήμο της Κωνσταντινούπολης δείχνει διασώστες στην Χατάι να ανασύρουν ζωντανή μια δεκάχρονη μέσα από μια τρύπα στο πάτωμα ενός κατεστραμμένου κτιρίου προτού την μεταφέρουν με φορείο. Το κορίτσι, ονόματι Κουντί, ήταν θαμμένο επί 147 ώρες, σύμφωνα με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Επίσης στην Χατάι οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε ένα μικρό παιδί. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Υγείας δείχνει το παιδί να είναι ξαπλωμένο σε ένα φορείο με εμφανείς μώλωπες και καλυμμένο με σκόνη καθώς οι διασώστες το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Little girl Dada miraculously pulled out after 150 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/MYvrO4OWVs — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Στην κεντρική Χατάι, ένας άνδρας και η πεντάχρονη κόρη του, η Εμίρα, επίσης ανασύρθηκαν ζωντανοί από ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Young girl rescued from rubble after 146 hours in quake debris Teams save more quake survivors in miraculous rescues as efforts enter day 7 in Türkiye https://t.co/qSbtHYe9uA pic.twitter.com/obYxYlA9UC — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την επαρχία Κοτζάελι δείχνει διασώστες να μιλάνε στην Εμίρα και στον πατέρα της, ενώ βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι.

17-year-old teenager saved in southeastern Adiyaman province by Turkish, Pakistani and Vietnamese rescue teams over 138 hours after Türkiye quakes

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/yjjRKbzKpV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

«Γειά σου ομορφούλα, είμαστε εδώ για να σε βγάλουμε έξω», ακούγεται να της λέει ένας από τους διασώστες.

More survivors pulled from the rubble of devastated buildings late Saturday, on the 6th day of rescue operations, as rescue teams from around the world race against time to save lives in the wake of powerful earthquakes in southern Türkiye https://t.co/blX442AVG9 pic.twitter.com/cP3fBBxEgJ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Περίπου 180 χιλιόμετρα βορείως της Χατάι, στην πόλη Καχραμάνμαράς, ο 27χρονος Μοχάμεντ Χαμπίμπ απήγγελε το Κοράνι στους διασώστες κατά τη διάρκεια της δεκάωρης επιχείρησης απεγκλωβισμού του.