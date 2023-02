School Ties: Η γυμνή σκηνή στα ντους με τον Ματ Ντέιμον

Ο Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε για την ταινία School Ties, που πρωταγωνίστησε με τον Ματ Ντέιμον, προχωρώντας σε «πιπεράτες» αποκαλύψεις. Σε συνέντευξή του στο «The Howard Stern Show», ο προτεινόμενος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου φέτος, ηθοποιός, μίλησε για τα γυρίσματα της σκηνής, που τον δείχνει να κάνει ντους με τον Ντέιμον, στη νεανική ταινία του 1992. Οι δύο ηθοποιοί κάνουν ντους εντελώς γυμνοί, ενώ καταλήγουν να καβγαδίζουν. «Εκτιμούσα ότι αυτή η σκηνή δεν ήταν πραγματικά για να πει το κοινό “ουάου”, επειδή ήμασταν γυμνοί. Γιατί ναι, ήμασταν όντως γυμνοί, δεν φορούσαμε τίποτα», είπε ο Μπρένταν Φρέιζερ. Αποκάλυψε ότι αρχικά φοβήθηκε να γυρίσει τη συγκεκριμένη σκηνή, αλλά επειδή ήταν ο πρώτος του μεγάλος ρόλος προθυμοποιήθηκε.

"When you're an actor and you’re starting off, you're ambitious and game for pretty much anything." Brendan Fraser spills on filming his "scary" nude scene with Matt Damon in 1992 drama SCHOOL TIES: https://t.co/xUceQJJ618 pic.twitter.com/Y0aqcFo8im

— Decider (@decider) February 9, 2023