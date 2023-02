Ζελένσκι – Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες: Η αγκαλιά με τη Σάνα Μαρίν

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε εχθές με θέμα την οικονομία της ΕΕ, το μεταναστευτικό και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε την Πέμπτη το παρών στις Βρυξέλλες και πολλοί ηγέτες έσπευσαν να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες μαζί του. Η Σάνα Μαρίν αγκάλιασε τον Ουκρανό πρόεδρο και μίλησε μαζί του πριν ξεκινήσει η σύνοδος, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης δεν δίστασε να τραβήξει μια σέλφι με τον Ζελένσκι, την οποία ανέβασε σε story στο Instagram. «Ευχαριστούμε πρόεδρε Ζελένσκι για τη σημαντική συζήτηση στις Βρυξέλλες. Είμαστε Ευρώπη» έγραψε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας στην ανάρτησή της.

🇺🇦 PES stands with #Ukraine and Ukrainians in their fight against the Russian aggression. #StandWithUkraine @MarinSanna @antoniocostapm @RobertAbela_MT @JosepBorrellF @Statsmin pic.twitter.com/gKZ5R8rJml

Γενικά το κλίμα στην Σύνοδο ήταν εξαιρετικά φιλικό και υποστηρικτικό απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη, με μοναδική παραφωνία τον Βίκτορ Ορμπάν, που ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος δεν χειροκρότησε τον Ζελένσκι κατά την άφιξή του στον χώρο όπου τραβήχτηκε η «οικογενειακή φωτογραφία» της Συνόδου. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη σύνοδο συμφωνήθηκε να «ενισχυθούν» οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και να γίνουν αυστηρότερα τα μέτρα αποτροπής της παράκαμψής τους, ενώ εκφράζεται υποστήριξη στις προσπάθειες να «λογοδοτήσουν όλοι» οι υπεύθυνοι για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «επαναλαμβάνει πως το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Υπογραμμίζεται πως η ΕΕ ενέκρινε την εκταμίευση έβδομης δόσης 500 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, όπως και την εκπαίδευση 30.000 ουκρανών στρατιωτικών εντός 2023.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd

— Jack Parrock (@jackeparrock) February 9, 2023