Τι μπορεί να συμβεί αν πάρεις… έναν υπνάκο στο μετρό

Μετά από μια γεμάτη μέρα δουλειάς, οι άνθρωποι συνήθως κουράζονται και αναζητούν μέρη για να πάρουν έναν γρήγορο υπνάκο πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ένα λεωφορείο ή το μετρό είναι το ιδανικό μέρος για να αποκοιμηθούν κάποιοι. Κάτι παρόμοιο συνέβη πρόσφατα σε έναν επιβάτη που ταξίδευε στο μετρό της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί στη συνέχεια. Καθώς ο άντρας κοιμόταν ήσυχος, ένας αρουραίος πήδηξε πάνω του, αφήνοντας τους συνεπιβάτες έντρομους. Το μη χρονολογημένο απόσπασμα αναρτήθηκε στο Twitter από ένα χρήστη του διαδικτύου με λεζάντα που γράφει:«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν αρουραίοι στο μετρό της Νέας Υόρκης ή σε οποιοδήποτε μετρό».

Στο κλιπ των 22 δευτερολέπτων, ένας αρουραίος εμφανίζεται από το πουθενά και αρχίζει να σκαρφαλώνει στα πόδια ενός επιβάτη, ο οποίος κοιμάται βαθιά και δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, ο αρουραίος συνεχίζει να μυρίζει το χέρι του και κινείται προς τους ώμους του. Όταν το τρωκτικό σκαρφαλώνει στο λαιμό του άνδρα, εκείνος αισθάνεται κάποια κίνηση και ξυπνάει από τον ύπνο του. Όταν βλέπει το τρωκτικό στο σώμα του, φαίνεται να σοκάρεται λίγο, αλλά στη συνέχεια σηκώνεται ήρεμα και απομακρύνει τον αρουραίο από το σώμα του.

Το βίντεο έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1 εκατομμύριο προβολές. Ενώ ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου έμειναν άναυδοι και ανατρίχιασαν βλέποντας ένα τρωκτικό να σέρνεται στο σώμα ενός ανθρώπου, κάποιοι είπαν ότι δεν είχαν εντοπίσει αρουραίους πραγματικά σε τρένο, αλλά τους είχαν δει τακτικά στις πλατφόρμες και στις ράγες. Εν τω μεταξύ, μια μερίδα χρηστών σοκαρίστηκε βλέποντας την ήρεμη συμπεριφορά του άνδρα. Ένας χρήστης δήλωσε: «Ω ναι. Είναι πανταχού παρόντες. Αλλά αυτός ο τύπος είναι η επιτομή της ηρεμίας όταν το συνειδητοποιεί. Ποιος δεν θα ούρλιαζε και δεν θα πηδούσε και δεν θα τα έχανε σε αυτή την κατάσταση;». Ένας άλλος έγραψε: «Ήταν εκπληκτικά ήρεμος. Εγώ θα είχα πηδήξει από το τρένο».

I didn't realize there are rats on NY Subways or any Subway. pic.twitter.com/nsVOPSVWeb

— Jaz🛡️🌐🔗 (@Jazzie654) February 3, 2023