Survivor spoiler αποχώρηση 9/2/23: Ποιος παίκτης «αποχαιρετά» τον Άγιο Δομίνικο

Μεγάλες θα είναι οι ανατροπές στο νέο επεισόδιο του Survivor All Star, που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης (9/2) μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Στο χθεσινό αγώνισμα, οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν για το έπαθλο επικοινωνίας, το οποίο συνοδεύτηκε και από φαγητό. Τελικά, οι Κόκκινοι επανήλθαν στις νίκες – μετά από το χθεσινό “διάλειμμα” – και κέρδισαν τον αγώνα στον στίβο μάχης και το έπαθλο επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξε μια έντονη διαμάχη μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Νίκος Μπάρτζης επέλεξε να σφυρίξει, κατά τη διάρκεια που ο Γιώργος Κόρομι από την ομάδα του είχε φτάσει στον τελικό στόχο με αντίπαλο τον Ηλία Μπόγδανο, κάτι που εξόργισε τον τελευταίο. Όπως είπε ο Γιώργος: «Εγώ με τον Νίκο είμαστε πολύ φίλοι έξω και ξέρει πολύ καλά ότι έχω θέμα συγκέντρωσης όταν μου κάνουν μέσα στο αυτί μου κάτι. Και ξεκινάει να σφυρίζει. Και του λέω “Νίκο μην το κάνεις αυτό”».

Το μήνυμα της Καρολίνας στον Μάριο

Καθώς οι Κόκκινοι κέρδισαν το έπαθλο επικοινωνίας, διάβασαν μηνύματα από οικεία τους πρόσωπα. Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι, Καρολίνα Καλυβά, έστειλε μήνυμα στον Μάριο Πρίαμο, λέγοντας: «Yo passenger, όλα καλά from this side… Συνέχισε έτσι με την αγωνιστικότητά σου και την τρέλα σου να μας χωρίζει ωραίες στιγμές. Keep it up with the good work». O Μάριος Πρίαμος έδειξε αρκετά αμήχανος και απάντησε: «Θα τα πούμε όταν είναι να βγω εσύ ξέρεις» την ώρα που οι υπόλοιποι παίκτες τον πείραζαν.