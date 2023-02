Μαντόνα Grammy: Πλαστικός χειρουργός εξηγεί τι έχει κάνει στο πρόσωπό της και μοιάζει αγνώριστη

Η Μαντόνα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε όλο τον πλανήτη. Αλλά όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα βραβείο στα Grammy 2023 το βράδυ της Κυριακής, ακόμα και οι πιο αφοσιωμένοι της θαυμαστές τρόμαξαν να τη γνωρίσουν. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί αναρωτήθηκαν σε τι είδους αισθητικές επεμβάσεις έχει υποβληθεί η 64χρονη τραγουδίστρια. Κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί ανά τον κόσμο εκφράζουν την πεποίθηση ότι η Μαντόνα έχει βάλει «υπερβολικά fillers και botox» ενώ δεν αποκλείουν το λίφτινγκ και την πλαστική μύτης.

Ο Dr. Michael Horn, ένας πιστοποιημένος πλαστικός χειρουργός από το Σικάγο του Ιλινόις, μιλώντας στη DailyMail είπε πως πιστεύει ότι η Μαντόνα πιθανότατα να υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική αισθητική επέμβαση. Πιστεύει ακόμα ότι όχι μόνο έκανε «λίφτινγκ προσώπου» – το οποίο, όπως είπε, ήταν «προφανές επειδή το δέρμα της» φαινόταν «σφιχτό και τραβηγμένο προς τα πίσω χωρίς ρυτίδες» – αλλά ότι έκανε και επέμβαση στη μύτη. «Με την πάροδο των ετών, η Μαντόνα, φαίνεται να έχει υποβληθεί σε πολλές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής», είπε χαρακτηριστικά ο Dr. Michael Horn.

«Η εμφάνισή της στα Grammy έδειξε την πιο διαφορετική εκδοχή της Μαντόνα που έχουμε δει. Έχει υποβληθεί σε λίφτινγκ προσώπου… Αυτό είναι εμφανές γιατί το δέρμα της είναι σφιχτό και τραβηγμένο προς τα πίσω χωρίς ρυτίδες. Τα μάτια της φαίνονται επίσης μικρότερα, πιθανότατα λόγω του τραβήγματος κατά τη διάρκεια του λίφτινγκ. Η Μαντόνα στο παρελθόν είχε μια φυσική μύτη που ταίριαζε στο πρόσωπό της. Φαίνεται σαν να έχει κάνει ρινοπλαστική, αφού αυτή η μύτη της έχει μυτερή άκρη και φαίνεται πολύ στενή». Ο ίδιος γιατρός δήλωσε επίσης ότι «το μπότοξ ήταν επίσης εμφανές σε πολλές περιοχές του προσώπου της», ενώ επεσήμανε την έλλειψη «γραμμών έκφρασης και ρυτίδων», καθώς και την «ελάχιστη κίνηση του προσώπου της» κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

«Αυτό που είναι πιο αξιοσημείωτο και εντυπωσιακό είναι η δραστική αλλαγή στο σχήμα του προσώπου της Μαντόνα σε σχήμα V», πρόσθεσε. «Φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιήσει υπερβολικό filler στην πάροδο των χρόνων, δίνοντας στο πρόσωπό της μια γεμάτη εμφάνιση και αφαιρώντας τη φυσική δομή που είχε κάποτε. Τα ζυγωματικά της είναι πιο έντονα από ποτέ και φαίνονται αφύσικα ψηλά».

Τέλος, ο Dr. Horn επεσήμανε αλλαγή στο πάχος των φρυδιών της, καθώς και στη γραμμή των μαλλιών της, υπονοώντας ότι έχει επέμβει και σε αυτές τις περιοχές. «Φαίνεται επίσης ότι είχε κάνει λίφτινγκ φρυδιών, το οποίο γίνεται πιο αισθητό από τα λεπτά φρύδια της, τα οποία προηγουμένως ήταν παχιά», κατέληξε.

Μετά την εμφάνισή της, πολλοί ήταν εκείνοι που μπήκαν στο Twitter για να σχολιάσουν τη νέα της εμφάνιση, με έναν να γράφει: «Η Μαντόνα δεν μου μοιάζει αρκετά με την Μαντόνα». «Η Μαντόνα φαίνεται “ανανεωμένη” lol», σχολίασε κάποιος ειρωνικά, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Η Μαντόνα πρέπει να σταματήσει τις πλαστικές επεμβάσεις και να δεχτεί το γεγονός ότι γερνάει. Είναι σχεδόν αγνώριστη αυτή τη στιγμή». Ένας άλλος σχολίασε: «Θεέ μου, τι έχει κάνει η Μαντόνα στον εαυτό της;». «Η Μαντόνα μοιάζει κάπως με εκείνη την τραγουδίστρια που ερμήνευσε το Vogue και άλλα τραγούδια», έγραψε ένας άλλος.

