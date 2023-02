Τουρκία σεισμός – νεκροί: Το ατελείωτο ανθρωπιστικό δράμα

Ένα ανείπωτο ανθρωπιστικό δράμα εκτυλίσσεται το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία και τη Συρία μετά από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 5.000 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και ολόκληρες πόλεις ισοπεδωμένες. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάϊ δήλωσε πως ο δραματικός απολογισμός στη χώρα του άγγιξε τους 3.479 νεκρούς ενώ με βάση τα επίσημα στοιχεία από τη Συρία, άλλοι 1.602 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους –το σύνολο 5.081. «Υπάρχει μια οικογένεια που ξέρω κάτω από τα χαλάσματα» λέει ο Omer El Cuneyd από την Σανλιούρφα της Τουρκίας, και συνεχίζει: «Μέχρι τις 11:00πμ ή 12:00 η φίλη μου απαντούσε στο τηλέφωνο. Πλέον δεν απαντάει. Είναι εκεί κάτω. Νομίζω τελείωσε η μπαταρία της». Είναι ένας μόνο από τους ανθρώπους που ελπίζουν για ένα θαύμα.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για να διασώσουν επιζώντες που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα, με 12.000 εθελοντές και διασώστες να κατευθύνονται σήμερα προς τις πληγείσες περιοχές από το φονικό σεισμό. Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται και νέα βοήθεια από τρίτες χώρες. Η Σανλιούρφα ήταν άλλοτε μια ζωντανή πόλη χιλιάδων κατοίκων, πλέον, όμως, έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

«Ακούει κανείς;»

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως μια επταώροφη πολυκατοικία γκρεμίστηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, παρασύροντας στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους. Περί τα 350 χιλιόμετρα μακριά, στα Άδανα, η κατάσταση είναι εξίσου δραματική. «Ακούει κανείς;» φωνάζουν διασώστες μέσα στα χαλάσματα, ελπίζοντας ότι θα ακούσουν έστω και τον παραμικρό θόρυβο που θα υποδηλώνει ότι υπάρχουν επιζώντες. Στο σημείο έχουν σπεύσει μηχανήματα και εθελοντές που εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη βοήθεια προβολέων. «Ο Θεός είναι μεγάλος» φωνάζουν οι διασώστες κατά διαστήματα, όταν καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο άνθρωπο ζωντανό.

Πολλές είναι, όμως, και οι σοροί που ανασύρονται, βυθίζοντας στη θλίψη τις ομάδες διάσωσης αλλά και όσους παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειές τους. Χιλιάδες κόσμου έχασαν τα σπίτια τους. Ξυπόλυτοι και χωρίς παλτά περιφέρονται στο κρύο και τη βροχή, αναζητώντας τους δικούς τους ανθρώπους αλλά και ένα ασφαλές καταφύγιο. Φοβούνται να μπουν μέσα σε κάποιο κτήριο λόγω της έντονης μετασεισμικής δραστηριότητας, με τους περισσότερους από αυτούς να παραμένουν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Άλλοι, όπως γράφει το CNNi, ανάβουν φωτιές στους δρόμους για να ζεσταθούν ή βρίσκουν καταφύγιο σε λεωφορεία.

Το κρύο είναι τσουχτερό και αναμένεται να πέσει υπό του μηδενός μέσα στην εβδομάδα. Ένας άνδρας από τη Χατάι, έκλαιγε όπως περιέγραφε στο Reuters τη δραματική αναμονή για τα σωστικά συνεργεία.

«Κάνουν θόρυβο αλλά δεν έρχεται κανένας» λέει ο Ντενίζ

Και συνεχίζει: «Είμαστε συντετριμμένοι. Θεέ μου, φωνάζουν. Μας λένε, “σώστε μας, αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε… Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί».

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από τη διάσωση μιας γυναίκας από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην Σανλιούρφα, 22 ώρες μετά από την πρώτη δόνηση. Ένας άνθρωπος διασώθηκε από τα συντρίμμια μιας εξαώροφης πολυκατοικίας που έπεσε σαν χάρτινος πύργος, επίσης στην Σανλιούρφα.

A woman is rescued from the rubble of a collapsed building in southeastern province of Sanliurfa after 22 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/A7kpzGEkhd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

Ο άντρας πέρασε 18 ώρες κάτω από τα συντρίμμια. Οι εικόνες από τις 10 πληγείσες επαρχίες της Τουρκίας είναι αποκαρδιωτικές: κόσμος κλαίει πάνω από τα χαλάσματα περιμένοντας νέα των δικών τους ανθρώπων ή αναμένοντας βοήθεια.

One person was rescued from the rubble of a 6-story building that collapsed in southeastern province of Sanliurfa after about 18 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/8vFuotS64I — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

Χαμόγελα μέσα στην απελπισία σκόρπισε και η είδηση ότι μια μητέρα και το μωρό της διασώθηκαν μετά από 29 ώρες στο Χατάι. Οι εικόνες που μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu κόβουν πραγματικά την ανάσα…

Kahramanmaraş'ta yakınları enkaz altında kalan insanlar isyan ediyor "Yardım edin, kimse yok mu? İş işten geçmeden yardıma gelin ne olur? AFAD varmış, devlet varmış, hani devlet!" 🎥 @evrenselgzt #hatayyardimbekliyor #deprem pic.twitter.com/Ez3r1MXvVF — Odak Dünyam (@odakdunyam) February 6, 2023

Δραματικές εικόνες και στη Συρία

Διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το βρετανικό BBC, μεταδίδουν πως η κατάσταση στη Συρία είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς διεθνής βοήθεια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν βαρέα μηχανήματα που μπορούν να μετακινήσουν τις βαριές πλάκες τσιμέντου που έχουν καταπλακώσει τους ανθρώπους ενώ οι διασώστες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ανασύρουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Κόσμος σκάβει ακόμα και με τα χέρια… Οι περίπου 1,7 εκατ. εκτοπισμένοι που ζούσαν κοντά στα σύνορα με την Τουρκία ίσως να πίστευαν ότι η ζωή τους δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερη –χτύπησε, όμως, ο Εγκέλαδος γκρεμίζοντας τα πάντα. Στη Γίνδαρο, το Χαλέπι, τη Μπανιγιάς και την Ιντλίμπ οι πόλεις κατέρρευσαν σχεδόν ολοκληρωτικά.

A baby and her mother are rescued from under the rubble of a collapsed building in Hatay, Türkiye, 29 hours after the first of two powerful earthquakes that hit the region pic.twitter.com/NH4VXBK6y2 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

Οι άνθρωποι φωνάζουν από πόνο και απόγνωση, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας να τους βοηθήσει. Στο Χαλέπι, μια μητέρα γέννησε μέσα στα χαλάσματα το υγιέστατο μωρό της, ωστόσο η ίδια κατέληξε. Στην Ιντλίμπ, ο δημοσιογράφος Mohamad Kazmooz είπε στη βρετανική εφημερίδα Guardian ότι εγκατέλειψε το σπίτι του μετά από τον σεισμό. «Βλέπαμε το κτήριο να πέφτει με όλο τον κόσμο μέσα, στο παρελθόν είχε βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, από ρωσικές και συριακές δυνάμεις» είπε ο ίδιος, και συμπλήρωσε:

«Γύρω μας έβγαινε και άλλος κόσμος στους δρόμους, τρομοκρατημένος, φορώντας μόνο τα ρούχα τους. Άφηναν τα πάντα πίσω τους». Ο ίδιος πέρασε τις επόμενες 12 ώρες μαζί με ανθρωπιστική οργάνωση, ανασύροντας νεκρούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά από τα χαλάσματα της γειτονιάς του. «Αισθανόμουν σαν να ήρθε το τέλος του κόσμου» είπε χαρακτηριστικά.