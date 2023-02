Νεκροί Τουρκία – σεισμός: Τραγωδία άνευ προηγουμένου

Κραυγές αγωνίας ανθρώπων ακόμη θαμμένων στα ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν από τα 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία, ακούγονται από τα ξημερώματα της Τρίτης. Συγγενείς αδυνατούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα και τον φόβο για τους δικούς τους, μερικές ώρες αφού ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς κι εκφράζονται ανησυχίες πως θα συνεχίσει να αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ο σεισμός 7,8 βαθμών που χτύπησε τις δυο χώρες τα ξημερώματα της Δευτέρας κατεδάφισε πολυκατοικίες ολόκληρες σαν πύργους από τραπουλόχαρτα, κατέστρεψε νοσοκομεία, τραυμάτισε κι άφησε άστεγους χιλιάδες. Κάτω από μια άμορφη μάζα συντριμμιών στη νότια επαρχία Χατάι, η φωνή μιας γυναίκας που εκλιπαρεί να τη βοηθήσουν. Σε μικρή απόσταση, το άψυχο σώμα ενός μικρού παιδιού.

Κλαίγοντας καθώς πέφτει παγωμένη βροχή, ο Ντενίζ σφίγγει τα χέρια, ψάχνει λόγια για να εκφράσει την απόγνωσή του. «Κάνουν θορύβους, φωνάζουν, δεν έρχεται κανένας. Χαθήκαμε. Καταστραφήκαμε. Θεέ μου… Φωνάζουν, λένε ‘σώστε μας’, αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί».

People searching for their family members trapped under building debris as buildings reduced to rubble in powerful earthquakes that hit Turkey and Syria…#earthquake #earthquakeinturkey #Turkey #earthquaketurkey #Syria #syriaearthquake #Turkiye #Turkish pic.twitter.com/fwJo2KRg87

— Jyot Jeet (@activistjyot) February 7, 2023