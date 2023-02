7χρονη Συρία – σεισμός: Η μικρή που προστάτευε το κεφάλι του αδελφού της επί 17 ώρες

Συγκλονίζει βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας και απεικονίζει την προσπάθεια ενός μικρού κοριτσιού να προστατεύσει τον μικρό της αδελφό της, ενόσω είναι και οι δύο εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε μετά τον φονικό σεισμό που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία. Το 7χρονο κοριτσάκι στη Συρία μαζί με τον αδελφό της αντικρίζουν με συγκίνηση τους διασώστες οι οποίοι τους βρήκαν και επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό τους. Το μικρό κοριτσάκι ακούγεται να λέει «δεν θέλω παιχνίδια, θέλω να μας βγάλετε από εδώ».

#Syria: Circulating video of a Syrian child protecting her brother's head under the rubble for 17 hours pic.twitter.com/P9ok0SopzB — Rojava Network (@RojavaNetwork) February 7, 2023

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Mohamad Safa, ο οποίος μοιράστηκε σχετική φωτογραφία στο Twitter, σημείωσε ότι το δίδυμο παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για 17 ώρες και κατάφερε να βγει με ασφάλεια.

«Το 7χρονο κοριτσάκι που κράτησε το χέρι της στο κεφάλι του μικρού της αδερφού για να τον προστατεύσει ενώ ήταν κάτω από τα ερείπια για 17 ώρες, τα κατάφερε με ασφάλεια. Δεν βλέπω κανέναν να μοιράζεται. Αν ήταν νεκρή θα μοιράζονταν όλοι! Μοιραστείτε τη θετικότητα…» έγραψε το tweet του.

Δείτε την ανάρτησή του:

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity… pic.twitter.com/J2sU5A5uvO — Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023

Τελικώς τα δύο παιδάκια διασώθηκαν και οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος ενώ η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση.

Update: Both children were rescued and are in good condition pic.twitter.com/dTGVIti3Cw — Rojava Network (@RojavaNetwork) February 7, 2023

Αυτήν τη στιγμή, οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ και τη μετασεισμική ακολουθία ξεπερνούν συνολικά σε Τουρκία και Συρία τους 6.000. Ανάμεσα στους νεκρούς και χιλιάδες παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία της Unicef, με τον εκπρόσωπό της Τζέιμς Έλντερ να εκφράζει τον φόβο για τρομακτικά πολλούς θανάτους ανηλίκων.

«Οι καταστροφές σχολείων, ιατρικών εγκαταστάσεων και νοσοκομείων θα έχουν επιφέρει σημαντικά πολλούς θανάτους παιδιών», έγραψε από τη μεριά του το πρακτορείο Reuters. Ανάμεσα στους ευάλωτους από το πιο ισχυρό – όπως τον χαρακτηρίζουν οι ειδικοί – σεισμό του τελευταίου αιώνα οι Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία. Έφυγαν από τον εμφύλιο που μαίνεται για πάνω από μια δεκαετία στη χώρα τους και συνάντησαν έναν άλλον πόλεμο.

Στη Συρία οι μεγάλες ανάγκες

Εν τω μεταξύ, ανώτεροι αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσαν πως οι ανθρωπιστικές ανάγκες της Συρίας είναι οι μεγαλύτερες μετά το μεγάλο σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους εκεί και στη νότια Τουρκία. Η Άντελαϊντ Μάρσανγκ, η αξιωματούχος του ΠΟΥ που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, δήλωσε πως η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην κρίση, όμως από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Συρία, εντοπίζονται οι κύριες ανάγκες που δεν μπορεί να απαντηθούν άμεσα και μεσοπρόθεσμα, καθώς η χώρα ήταν ήδη αντιμέτωπη με χρόνια ανθρωπιστικής κρίσης λόγω του εμφυλίου πολέμου, καθώς και με ένα ξέσπασμα χολέρας.

«Είναι μια κρίση επιπλέον των πολλαπλών κρίσεων στην πληγείσα περιοχή», δήλωσε η Μάρσανγκ κατά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του οργανισμού στη Γενεύη. «Σε όλη τη Συρία, οι ανάγκες βρίσκονται στο πιο υψηλό επίπεδο έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια παρατεταμένης, πολύπλοκης κρίσης, ενώ η ανθρωπιστική χρηματοδότηση συνεχίζει να μειώνεται», πρόσθεσε. Η ίδια είπε ότι περίπου 23 εκατομμύρια άνθρωποι, περιλαμβανομένων 1,4 εκατομμυρίου παιδιών, είναι πιθανό να είναι εκτεθειμένοι στις δύο χώρες μετά το σεισμό και τους μετασεισμούς, που μετέτρεψαν χιλιάδες κτίρια σε ερείπια.

Εκλιπαρούν για έναν τάφο για να θάψουν τους νεκρούς τους

Εν τω μεταξύ, ήδη κατεστραμμένο από τον πόλεμο, το Χαλέπι, η μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Συρία, ξεκίνησε να θάβει σήμερα τους νεκρούς του και να προσεύχεται για τους ζωντανούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Η Ουμ Ιμπραχίμ, μαζί με άλλους συγγενείς αγνοουμένων, στέκει κοντά στα χαλάσματα, κρατώντας ένα κομποσκοίνι. Προσεύχεται και σκουπίζει τα δάκρυά της με ένα μαντίλι. «Περιμένω να βγάλουν οι διασώστες τα παιδιά μου που θάφτηκαν εδώ. Είναι επτά. Εναποθέτω τις ελπίδες μου στον Θεό», λέει η 56χρονη γυναίκα που πέρασε τη νύχτα σε ένα αυτοκίνητο, κοντά στο γκρεμισμένο κτίριο. Η Ουμ Ιμπραχίμ έτρεξε στο κτίριο αυτό όταν χτύπησε ο σεισμός, τα ξημερώματα της Δευτέρας. «Δεν έχω πιει τίποτα, δεν έφαγα τίποτα από τότε. Πώς μπορώ, αφού τα παιδιά μου πεινάνε, θαμμένα στη γη;» λέει η γυναίκα, ξεσπώντας σε λυγμούς.

See the moment rescue workers pulled a boy covered in dust from the rubble of a building in Syria that collapsed amid Monday's deadly earthquake. More than 5,000 people have died from the 7.8-magnitude earthquake and subsequent temblors across Syria and Turkey. pic.twitter.com/WN67cGidBO — CBS News (@CBSNews) February 7, 2023

Ο Μαχμούντ Άλι, που έφτασε κι εκείνος στο σημείο της κατάρρευσης προτού ακόμη να ξημερώσει, ανυπομονεί, ανησυχεί ότι η επιχείρηση διάσωσης καθυστερεί. «Οι δικοί μου δεν πρόλαβαν να βγουν από το κτίριο. Είναι όλοι τους εκεί κάτω. Άκουσα το τηλέφωνό τους να χτυπάει όταν τους κάλεσα, μετά όμως τίποτα, η μπαταρία μάλλον άδειασε (…) Ελπίζω ότι θα αντέξουν μέχρι να φτάσει ο εκσκαφέας».