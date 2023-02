Σεισμός Τουρκία – νεκροί: «Ακούμε φωνές στα συντρίμμια», εικόνες σοκ

Διαστάσεις αδιανόητης τραγωδίας λαμβάνει ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία με τον τελευταίο απολογισμό από τις δύο χώρες να κάνει λόγο για περισσότερους από 500 νεκρούς με τους περισσότερους να φοβούνται πως ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος μιας και είναι εκατοντάδες οι τραυματίας. Όπως ανακοίνωσε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάντ Οκτάι, οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται έχουν ανέλθει στους 284, οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.323 και ο αριθμός των κτηρίων που είτε έχουν καταρρεύσει είτε έχουν υποστεί ζημιές έφτασε τα 1.710

Τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 639 τραυματίστηκαν όταν έπληξε τομείς της βόρειας Συρίας ο σεισμός 7,7 βαθμών με επίκεντρο τη νότια Τουρκία, δήλωσε σύρος ανώτερος υγειονομικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση. Στην επαρχία Χαλέπι, που υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, υπάρχουν πολλά θύματα κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων τα οποία κατέρρευσαν. Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες. Την ίδια στιγμή στην Τουρκία έχουν καταγραφεί ήδη 76 θάνατοι και ο απολογισμός συνεχίζεται καθώς άνθρωποι συνεχίζουν να απεγκλωβίζονται και να μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή. Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Αντιγιαμάν, ανέφερε ο κυβερνήτης της, σύμφωνα με τον οποίο κατέρρευσαν περίπου εκατό ακίνητα. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, έκανε λόγο για 18 νεκρούς και 30 τραυματίες στη δική του επαρχία. Άλλοι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

«Ακούμε φωνές εδώ στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια», δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV. Σύμφωνα με την AFAD, ο σεισμός είχε ισχύ 7,4 βαθμών και μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρα. Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνεται ολοένα πιο βαρύς όσο περνούν οι ώρες. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας, είδε κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Μέσω Twitter, τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα.

