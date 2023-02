Σεισμός Τουρκία: Εγκλωβισμένη γυναίκα τραβάει βίντεο κάτω από τα ερείπια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δευτέρα τη νοτιοανατολική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι και να γκρεμιστούν πολλά κτίρια.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Κωνσταντινούπολη και σε άλλες τουρκικές πόλεις εκτός από τη Συρία και τον Λίβανο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανέβει βίντεο και φωτογραφίες όπου ομάδες διάσωσης σκάβουν στα συντρίμμια πολλών κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Ορισμένοι ανέβασαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

People are stuck under rubble while sending out live streams or videos requesting help. #earthquake #Turkey pic.twitter.com/SxTzPzFAmn

— Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) February 6, 2023