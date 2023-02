Μετασεισμοί Τουρκία: Ποια τα χαρακτηριστικά του ρήγματος που προκάλεσε τη φονική δόινηση

Τουλάχιστον 120 μετασεισμοί έχουν αναφερθεί στην Τουρκία, σύμφωνα με ενημέρωση από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας. Είναι πολύ πιθανό οι σεισμοί που έπληξαν σήμερα την Τουρκία και τη Συρία να αποδειχθούν από τους καταστροφικότερους της τελευταίας δεκαετίας, προειδοποιούν οι σεισμολόγοι, καθώς προέρχονται από ένα ρήγμα με μήκος άνω των 100 χιλιομέτρων. Το συγκεκριμένο ρήγμα που προκάλεσε τους σεισμούς-μαμούθ στην Τουρκία, που επηρέασαν στο μέγιστο και τη Συρία, προέρχονται από το ρήγμα μεταξύ των Πλακών της Ανατολίας και της Αραβίας. Ήδη, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 2.300 νεκρούς και 11.119 τραυματίες στην Τουρκία ενώ έχουν καταστραφεί 3.271 κτήρια, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.

Παράλληλα, στη Συρία, στις ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες και τους τζιχαντιστές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 390. Στις επαρχίες που ελέγχονται από το καθεστώς του Δαμασκού, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 538 θύματα. Το νοσοκομείο στην Αλ Ράχμα έχει κατακλυστεί από κόσμο, τα ασθενοφόρα μεταφέρουν ασταμάτητα τραυματίες, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά. Μετέφεραν επίσης και 30 νεκρούς. Περίπου 9.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Ελλάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνομιλεί με τον Τούρκο πρόεδρο για να του εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σημειώνονται παγκοσμίως λιγότεροι από 20 σεισμοί με μέγεθος άνω των 7 βαθμών, κάτι που καθιστά τις σημερινές δονήσεις από τις μεγαλύτερες. Σε σύγκριση με τον σεισμό των 6,2 βαθμών που έπληξε την κεντρική Ιταλία το 2016 σκοτώνοντας περίπου 300 ανθρώπους, ο σεισμός της Τουρκίας απελευθέρωσε 250 φορές περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με την Τζοάνα Φορ Γουόκερ, την επικεφαλής του Ινστιτούτου Μείωσης Κινδύνων και Καταστροφών στο University College του Λονδίνου. Από τους σεισμούς με πολλά θύματα που σημειώθηκαν μεταξύ 2013-2022, μόνο δύο είχαν το ίδιο μέγεθος με τον σημερινό.

Tremors while live Reporting during #Turkey Earthquake.

Reporter can be seen saving locals… pic.twitter.com/EQBjQC96bS

— Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) February 6, 2023