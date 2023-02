Σίτι – αποβολή από Premier League: Γιατί κινδυνεύει η ομάδα του Γκουαρδιόλα

Απόφαση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Premier League εκδόθηκε κατά της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία παραπέμπεται σε ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου για πολλαπλές οικονομικές παραβάσεις μεταξύ 2009 και 2018. Οι Πολίτες κατηγορούνται για ανακριβή στοιχεία σε συμβόλαια παικτών και προπονητών, καθώς και σε αποζημιώσεις που δηλώθηκαν στους λογαριασμούς της, με τον συνολικό αριθμό των παραβάσεων να υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 100 ορισμένες εξ αυτών επανειλημμένες από χρονιά σε χρονιά.

Η απόφαση έρχεται μετά από έρευνα που διεξήγαγε ανεξάρτητη επιτροπή την τελευταία τετραετία, στην οποία η Μάντσεστερ Σίτι αρνήθηκε να συνεργαστεί. Η έρευνα άρχισε με αφορμή τις διαρροές εγγράφων από το «Spiegel» το 2018, από τις οποίες προέκυψαν μετέπειτα οι παραβιάσεις του Financial Fair Play που είχαν οδηγήσει στον πρωτόδικο αποκλεισμό των Σίτιζενς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πριν η ποινή ανασταλεί κατόπιν έφεσης του συλλόγου. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ένοχη τη Σίτι για τις παραπάνω παραβάσεις, οι πιθανές κυρώσεις περιλαμβάνουν αφαίρεση βαθμών και εκτείνονται μέχρι και σε αποβολή από το πρωτάθλημα!

