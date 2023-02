Κατασκοπευτικό μπαλόνι ΗΠΑ – Κίνα: Η απάντηση του Πεκίνου για το αερόπλοιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα λόγω των εντάσεων που προκάλεσε ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που εντοπίστηκε να πετά στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Την σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι ο Μπλίνκεν θα επιδιώξει να ταξιδέψει στην Κίνα «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες». Ο Μπλίνκεν δεν ήθελε το περιστατικό αυτό να κυριαρχήσει στις συναντήσεις του με Κινέζους αξιωματούχους, ανέφερε το ABC News, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, που δεν κατονομάζεται. Το Bloomberg ανέφερε, επίσης, ότι το ταξίδι θα αναβληθεί.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σήμερα το Πεκίνο απολογήθηκε για το περιστατικό. Όπως ανακοίνωσε, το κατασκοπευτικό μπαλόνι -ένα «αερόπλοιο», που πετούσε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και προοριζόταν για μη στρατιωτικούς σκοπούς, διενεργούσε μετεωρολογικές και άλλες επιστημονικούς έρευνες, εκφράζοντας τη λύπη του καθώς το αερόπλοιο παρασύρθηκε στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.

U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og

— Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 3, 2023