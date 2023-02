Χιονοστιβάδα Πολωνία: Τραγικός θάνατος για δύο σκιέρ

Τραγικό θάνατο βρήκαν στο ελεγχόμενο από την Ινδία Κασμίρ δύο Πολωνοί σκιέρ από χιονοστιβάδα, που έθαψε τα θύματα κάτω από το χιόνι, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές. H χιονοστιβάδα έγινε κοντά στο τουριστικό θέρετρο Γκουλμάργκα του Κασμίρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας 21 άτομα διασώθηκαν από το φονικό περιστατικό. «Στη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης 19 αλλοδαποί υπήκοοι και δύο ντόπιοι οδηγοί διασώθηκαν. Δυστυχώς, δύο αλλοδαποί υπήκοοι έχασαν τις ζωές τους στη χιονοστιβάδα. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν και έχουν ανασυρθεί», ανέφερε η αστυνομία.

Rescue ops at Gulmarg avalanche, Baramulla police teams along with others on job.Sofar 19 foreign nationals have been rescued successfully

Deadbodies of 2 foreign nationals recovered being shifted to hospital for medicolegal procedures.@JmuKmrPolice @KashmirPolice pic.twitter.com/GetUIrbPPG

— Baramulla Police (بارہمولہ پولیس) (@BaramullaPolice) February 1, 2023