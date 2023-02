Σκότωσε τη σωσία της – Γερμανία: Αδιανόητο έγκλημα αλά Χόλυγουντ

Νοσηρές φάρσες ανθρώπων που έχουν σκηνοθετήσει τον θάνατό τους για να δουν πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι και οι γνωστοί έχουν γίνει αρκετές φορές γνωστές. Η περίπτωση όμως μιας 23χρονης γυναίκας από την Γερμανία που σκότωσε τη σωσία της για να υποδυθεί εκείνη νεκρή, μόνο φάρσα δεν είναι. Το φριχτό έγκλημα με θύμα επίσης μία άλλη 23χρονη συνέβη πέρσι το καλοκαίρι αλλά η γερμανική αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτη την Sharaban K. μόλις την περασμένη εβδομάδα. Η Sharaban K γνώρισε την σωσία της και beauty blogger Khadidja O. από το Instagram και – σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία – την κατακρεούργησε και την άφησε νεκρή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της. Στη συνέχεια η 23χρονη κατηγορούμενη δολοφόνος, μαζί με το αγόρι της Sheqir K και συνεργό της στο έγκλημα, εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που διαλεύκαναν την υπόθεση, η Sharaban K. γνώρισε με την Khadidja O. μέσω Instagram το περασμένο καλοκαίρι, στέλνοντάς της μηνύματα για τα καλλυντικά. Η 23χρονη παρέσυρε το θύμα της σε μία συνάντηση με την δικαιολογία ότι ήθελε να της δώσει ένα σετ προϊόντων ομορφιάς. Την ημέρα του εγκλήματος, η Sharaban K. είπε στους γονείς της ότι επρόκειτο να επισκεφτεί τον πρώην σύζυγό της στο Μόναχο. Αντίθετα, αυτή και ο φίλος της Sheqir K. φέρεται να παρέλαβαν την Khadidja O. με μια Mercedes. Σε κάποιο σημείο, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έστριψαν σε ένα δάσος όπου η Khadidja O. μαχαιρώθηκε περισσότερες από 50 φορές.

Μάλιστα, τα τραύματα στο πρόσωπό της ήταν τόσο σοβαρά που δεν μπορούσε να αναγνωριστεί. Στη συνέχεια η Sharaban K και ο φίλος της εξαφανίστηκαν και αρχικά οι αρχές νόμιζαν ότι η νεκρή κοπέλα στο αυτοκίνητο ήταν αυτή. Όταν αποδείχθηκε μέσω DNA η πραγματική ταυτότητα του θύματος, τότε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της δολοφονίας. Η αστυνομία εξέτασε όλες τις επαφές της Sharaban K στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και διαπίστωσε ότι είχε επικοινωνήσει με πολλές κοπέλες «σωσίες» της. Σύμφωνα με τις αρχές η 23χρονη ανερχόμενη influencer είχε δολοφονήσει μια από αυτές – την άτυχη Khadidja O – σε μια προσπάθεια να προσποιηθεί τον θάνατο της, ώστε να «ξεφύγει από οικογενειακά προβλήματα και διαμάχες». Τελικά, η Sharaban K. εντοπίστηκε και συνελήφθη. Αυτή την εβδομάδα κατηγορήθηκε επίσημα για φόνο και αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη εάν κριθεί ένοχη για το φρικιαστικό έγκλημα.

