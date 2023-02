Τομ Μπρέιντι – απόσυρση: Ο αθλητής βάζει «τέλος» στην καριέρα του

Ο Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε για δεύτερη φορά το τέλος της καριέρας του, επισημαίνοντας αυτή τη φορά ότι η απόφασή του να αφήσει πίσω του το NFL είναι οριστική. Όντας ο κουόρτερ μπακ με τις περισσότερες κατακτήσεις Super Bowl στην ιστορία του NFL, ο Τομ Μπρέιντι θεωρείται καθολικά ως ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Συνέχισε να αγωνίζεται όμως μέχρι και τα 45 του χρόνια και μάλιστα επανήλθε από την απόσυρσή του την περασμένη σεζόν, για να “παλέψει” για ένα ακόμη τρόπαιο. Δεν τα κατάφερε όμως φέτος με τους Tampa Bay Buccaneers και ο ίδιος ανακοίνωσε το οριστικό τέλος της καριέρας του, με ένα προσωπικό video στα social media.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι ο Brady χώρισε πρόσφατα με την επί χρόνια σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του Ζιζέλ, η οποία και εμφανιζόταν έξαλλη με την απόφασή του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά το πρώτο “αντίο” του από το άθλημα. Ο αθλητής «αποχαιρετάει» το αμερικανικό ποδόσφαιρο και φαίνεται πως οδεύει προς το Χόλυγουντ, καθώς ετοιμάζει μια ταινία ονόματι «80 for Brady», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει. Μαζί του θα είναι οι Λίλι Τόμλιν, Τζέιν Φόντα, Ρίτα Μορένο και Σάλι Φιλντ. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία τεσσάρων φίλων και των θαυμαστριών των New England Patriots που κάνουν ένα ταξίδι που θα αλλάξει τη ζωή τους στο Super Bowl LI για να δουν τον ήρωά τους Τομ Μπρέιντι, τον θρύλο της NFL, της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023