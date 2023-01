Κωφό μωρό ακούει τη φωνή της μαμάς του: Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Δάκρυα χαράς έφερε στα μάτια της οικογένειάς της η μικρή Σάββι, ένα μωράκι που γεννήθηκε κωφό, αλλά χάρη στα άλματα που σημειώνει η τεχνολογία χρόνο με το χρόνο, κατάφερε να ακούσει για πρώτη φορά τη φωνή της μαμάς του! Πρόκειται για την μικρή Σαββάνα, ένα κοριτσάκι μόλις λίγων μηνών που αντιμετωπίζει πρόβλημα ακοής από την ημέρα της γέννησής της και μέχρι χθες δεν είχε ακούσει ποτέ τους ήχους του περιβάλλοντός της. Χθες ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς της μικρής Σάββι της φόρεσαν συσκευές ακουστικής υποστήριξης ειδικά σχεδιασμένες για βρέφη και προσαρμοσμένες στο μέγεθος των μικρών και ευαίσθητων αφτιών τους. Η αντίδραση του κοριτσιού ήταν συγκλονιστική…

Μόλις άκουσε τους πρώτους ήχους ξεκίνησε να κλαίει με λυγμούς καθώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Τότε ήταν που άκουσε τη φωνή την μητέρας της, η οποία με γλυκύτητα την καλωσόριζε στο νέο, παράξενο κόσμο των ήχων και τη ρωτούσε αν είναι καλά. Τότε ήταν που η μικρή Σάββι σταμάτησε να κλαίει και παρακολουθούσε με συγκίνηση, αλλά και… απορία τους γονείς και τους οικείους της να την μιλούν. Το συγκινητικό βίντεο ανήρτησε η μητέρα της στο Twitter γράφοντας τα εξής: «Είναι εύκολο να θεωρούμε δεδομένα τα μικρά πράγματα, αλλά στο σπίτι μας, το δώρο του ήχου δεν ανήκει σε αυτά! Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για το @moogcenter και το πόσο γρήγορα καταφέραμε να τη βοηθήσουμε. Σε αγαπάμε Savvie!».

Mom writes: "It’s easy to take the little things for granted but in our home, the gift of sound is not one of them! We are so incredibly grateful for the @moogcenter and how quickly we were able to get her amplified. We love you Savvie!" 🎥courtney.t.clem

pic.twitter.com/7mhv5G8t5b

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) January 28, 2023