Τζόκοβιτς Australian Open 2023: Αποθέωση από Κύργιο!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στη Μελβούρνη κατακτώντας τον 10ο τίτλο στο Australian Open και ο Νικ Κύργιος δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τη νέα επιτυχία του Σέρβου. Ένα χρόνο πριν, τις ημέρες της νομικής μάχης και τελικά της απέλασης του Τζόκοβιτς από την Αυστραλία, ο Κύργιος δήλωνε: ««Για το άθλημα, τον χρειαζόμαστε εδώ.Τον νιώθω τώρα, δεν είναι πραγματικά ανθρώπινο αυτό που συμβαίνει». Τώρα 12 μήνες μετά ο Αυστραλός αποθεώνει τον Τζόκοβιτς, μέσα από το twitter.

Haha I told you. We created a monster. Well done @DjokerNole …. Sat on my couch and enjoyed the entire show 💰🙏🏽 soak it all in….

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 29, 2023