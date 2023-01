Τσιτσιπάς – Τζόκοβιτς: Είσαι ο κορυφαίος που έχει πιάσει ρακέτα, βγάζεις τον καλύτερο εαυτό μου

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που επέστρεψε στο Νο1, ξέσπασε σε κλάματα μετά τη νίκη του επί του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο3) στον τελικό του Australian Open. Έχοντας κατακτήσει πλέον το 22ο Grand Slam της καριέρας του, «πιάνοντας» τον Ναδάλ στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, έπεσε στην αγκαλιά της οικογένειάς του και έβγαλε όλη την πίεση του αγώνα. Μάλιστα, ο «Νόλε» επιβεβαίωσε τον τίτλο του… βασιλιά της Μελβούρνης, αφού σε 10 τελικούς στην Αυστραλία μετρά ισάριθμες νίκες. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που είχε διάρκεια δύο ώρες και 59 λεπτά, επικράτησε στον τελικό του Australian Open, του Ελληνα πρωταθλητή με 6-3, 7-6(4), 7-6(5).

Ο Σέρβος πρωταθλητής, επέβαλε τον ρυθμό του καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και αφού πήρε με σχετική άνεση το πρώτο σετ, κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στην «αντίδραση» του Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ και να φθάσει τελικά στην νίκη, χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα. Με εξαίρεση ελάχιστα σημεία στο ματς, ο Ελληνας πρωταθλητής, δεν μπόρεσε ν’ αντισταθεί στην εμπειρία και στην ανωτερότητα του «Νόλε», ο οποίος από αύριο (30/1) θα βρεθεί ξανά στο Νο 1 του κόσμου. Και μπορεί να ηττήθηκε με 3-0, αλλά σε κάθε περίπτωση στάθηκε «ως ίσος προς ίσο» απέναντι στον κορυφαίο τενίστα αυτήν την περίοδο κι έναν εκ των κορυφαίων στην Ιστορία του αθλήματος.

Overcome with emotion! 😭

Novak Djokovic breaks down into tears after his historic 10th Australian Open title. 🏆

What a moment. What a release. What a night for one of the greatest to ever grace a tennis court. 👏🏆

