Τσιτσιπάς Όπεν 2023: Ο Τζόκοβιτς, το όνειρο και η επόμενη μέρα

Δεν είχε κέφια στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open αλλά δεν τα έβαψε και μαύρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας εξήγησε πως ηττήθηκε και τόνισε ότι δεν το βάζει κάτω και θα συνεχίσει να κυνηγάει τα όνειρά του. «Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επηρεαστώ από τη σημερινή ήττα. Είναι ένα βήμα μπροστά. Ανυπομονώ να κερδίσω περισσότερους βαθμούς κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, να φέρω μεγαλύτερα αποτελέσματα, να παλέψω για μεγαλύτερα τρόπαια. Απολαμβάνω πολύ τον τρόπο που παίζω, τη στάση μου στο γήπεδο, την πνευματική μου σταθερότητα, τα επίπεδα συγκέντρωσης. Υπάρχουν ακόμα λίγα πράγματα να προσθέσω σε όλη τη δομή του παιχνιδιού μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που κατευθύνομαι προς αυτό το μονοπάτι» είπε αρχικά.

«Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να κάνω έναν καλό αγώνα εναντίον του. Η ομάδα μου εργάζεται εξαιρετικά για να μου δώσει τον καλύτερο τρόπο που μπορώ να το προσεγγίσω αυτό, ειδικά σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν χρησιμοποίησα προς όφελός μου. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσα να έχω βγάλει περισσότερο για σήμερα. Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν.

Δεν το βλέπω αυτό ως κατάρα. Δεν το βλέπω σαν κάτι ενοχλητικό. Αυτό είναι πολύ καλό για το άθλημα, να έχουμε ανταγωνιστές σαν αυτόν, να έχουμε πρωταθλητές σαν αυτόν. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς που θέλουμε να φτάσουμε στο επίπεδό του μια μέρα. Το να μας κάνουν σκόνη είναι σίγουρα ένα πολύ καλό μάθημα κάθε φορά. Με έχει κάνει πολύ καλύτερο παίκτη. Έχει κάνει τα επίπεδα της συγκέντρωσής μου όλο και πιο ψηλά κάθε φορά που τον παίζω. Πρέπει να συμμετέχεις πραγματικά και πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι όταν παίζεις εναντίον του. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου, να έχω έναν παίκτη σαν αυτόν που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ καλύτερα και να κάνω μεγαλύτερα πράγματα, μιλώντας για το παιχνίδι μου».

Unvaccinated tennis legend Novak Djokovic wins the Australian Open after being banned for his decision not to get jabbed.

His opponent Stefanos Tsitsipas said after the match: "He’s the greatest that has ever held a tennis racket.” pic.twitter.com/ko1XHxERGE

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 29, 2023