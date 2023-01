Σαμπαλένκα – Australian Open: Ιστορική νίκη για τη Λευκορωσίδα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η νέα «βασίλισσα» του Australian Open, καθώς σ’ ένα τελικό που έσπασε καρδιές κέρδισε την Ελενα Ριμπάκινα με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) για να φτάσει στον πρώτο της τίτλο σε Grand Slam. Το παιχνίδι στην αρχή δεν ενθουσίασε, καθώς το σερβίς έπαιξε τόσο κυριαρχικό ρόλο και από τις δύο παίκτριες, με αποτέλεσμα να παιχτούν ελάχιστα ράλι. Εκεί η Σαμπαλένκα δέχτηκε δύο… απαγορευτικά break (ένα από 40-0 και άλλο ένα με δικό της διπλό λάθος).

Η Λευκορωσίδα όμως βελτίωσε τις επιστροφές της και ισοφάρισε, με το παιχνίδι όσο περνάει η ώρα να έχει και πιο εντυπωσιακά ράλι. Η Σαμπαλένκα στο τρίτο σετ βρήκε το κρίσιμο break point στο 3-3 και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τον πρώτο της τίτλο σε grand slam. To εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως η Σαμπαλένκα για έβδομο συνεχόμενο ματς σε σλαμ που βρίσκεται πίσω στο σκορ, καταφέρνει να το γυρίσει. Έκλεισε το παιχνίδι μετά από 2 ώρες και 28 λεπτά με 17 άσους (9 η Ριμπάκινα), 51 winners (31 η Ριμπάκινα) και 28 αβίαστα λάθη (25 η αντίπαλός της).

