Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος 2023: Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Από το 2005, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η 27η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από τους Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό την αφύπνιση της κοινωνίας ώστε να μην επαναληφθούν ξανά όσα βίωσε η ανθρωπότητα την περίοδο του Ναζισμού. Η ημερομηνία επιλέχθηκε καθώς στις 27 Ιανουαρίου 1945 απελευθερώθηκε από τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου. Οι Εβραίοι της Ευρώπης υπήρξαν τα κύρια θύματα του ναζιστικού ρατσισμού και στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολιτικού σχεδίου «Τελική Λύση», εξοντώθηκαν έξι περίπου εκατομμύρια Εβραίοι. Ανάμεσά τους, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι βρήκαν τον θάνατο στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Θησείο, τιμώντας όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στεφάνι, επίσης, κατέθεσε και ο Ούγκω Φρανσές ένας από τους τελευταίους Έλληνες επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Νωρίτερα, με ανάρτησή της στο Twitter, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Τιμάμε σήμερα τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το αποτρόπαιο έγκλημα του ναζισμού, που συγκλόνισε με την ασύλληπτη βαρβαρότητά του την ανθρωπότητα, μας καλεί όλους σε διαρκή εγρήγορση, ώστε το σύνθημα “Ποτέ Ξανά” να γίνει πράξη».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ανάρτηση με αφορμή τη σημερινή ημέρα, τονίζοντάς μεταξύ άλλων: «Σήμερα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, στρέφουμε το βλέμμα σε όλες τις μαύρες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας, οι οποίες δυστυχώς δεν τελείωσαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι νοσταλγοί του πιο μεγάλου σκότους φτάνουν από το αμερικανικό Καπιτώλιο μέχρι τους δρόμους της Μπραζίλια και -μέχρι πρότινος- τα έδρανα της ελληνικής βουλής. Φανατικοί τραμπικοί, μπολσοναριστές, χρυσαυγίτες – αλλάζουν ονόματα αλλά είναι πάντα ίδιοι. Επενδύουν στη φτώχεια και την ανάγκη, κεφαλαιοποιούν τον φόβο, μισούν τον άνθρωπο».

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, υπογράμμισε: «Την 27η Ιανουαρίου, στην 78η εφέτος επέτειο απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου του ‘Αουσβιτς, από τον Σοβιετικό στρατό, τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και η Ελλάδα, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, τιμά ειδικότερα τη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων της απάνθρωπης αυτής τραγωδίας. Καθώς μάλιστα θα λιγοστεύουν οι αυτόπτες μάρτυρες από δίπλα μας, αποτελεί ιστορικό και ηθικό καθήκον όλων, την ημέρα αυτή αλλά και κάθε ημέρα, να θυμόμαστε με δέος τις σκοτεινές εκείνες στιγμές της Ευρώπης, να συνεχίζουμε να ερευνούμε σε βάθος το παρελθόν αυτό και, σιγά σιγά, να περνούμε τη σκυτάλη της μνήμης, όπως είναι και ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων, στις νέες γενιές.

Για να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον ειρηνικό, δημοκρατικό και ελεύθερο από ρατσιστικό μίσος, από εκφάνσεις αντισημιτισμού και άλλες διακρίσεις κατά συνανθρώπων μας. Έτσι θα μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και τη μνήμη αλλά και έτσι θα αντιμετωπίσουμε όποιον δεν θέλει να γνωρίζει ή να θυμάται, ώστε τέτοια συμφορά να μη μπορέσει να συμβεί ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ».

«Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος: Ελάχιστο χρέος μας σήμερα, στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων, μεταξύ των οποίων χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, να μην ξεχάσουμε, ποτέ,τη μεθοδικά οργανωμένη Γενοκτονία από τους Ναζί», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter, την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία από το μνημείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης.

International Holocaust Remembrance Day: In commemoration of the millions of victims, including thousands of Greek Jews, it is our minimum duty today to never forget the methodically orchestrated genocide by the Nazis. #WeRemember #NeverAgain https://t.co/FfmFeW6NgV

