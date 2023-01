Ρωσία – Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Ουκρανία απειλεί με μποϊκοτάζ τη διοργάνωση

Η Ουκρανία απείλησε ότι θα «μποϊκοτάρει» τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, εάν προσκληθούν Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές, στο πλαίσιο των αντιδράσεων της μετά την εισβολή της Μόσχας στη χώρα, τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτή η πιθανότητα αναφέρθηκε από τη δήμαρχο του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, η οποία δήλωσε ότι θα ήθελε Ρώσους αθλητές να συμμετέχουν υπό ουδέτερη σημαία. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) από την πλευρά της συνέταξε έναν οδικό χάρτη χθες (25/1) για την επανένταξη των Ρώσων στον παγκόσμιο αθλητισμό.

«Μια τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη για το κράτος μας», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Αθλητισμού Βαντίμ Γκουτζέιτ στο Facebook. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο πιέζει επί του παρόντος τη ΔΟΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς να επιτύχουν την απαγόρευση Ρώσων και Λευκορώσων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη: όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές δεν πρέπει να συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες. Αν δεν ακουστούμε, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρουμε και να αρνηθούμε να συμμετάσχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες» είπε ο Γκουτζέιτ στην ανάρτησή του.

Προ λίγων ημερών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαίτησε από τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν να αποκλειστούν οι Ρώσοι από τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι προγραμματισμένοι σε λιγότερο από δύο χρόνια. Από την πλευρά της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι «κανένας αθλητής δεν πρέπει να αποκλειστεί από τους αγώνες με βάση το διαβατήριό του», μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους αθλητών, διεθνών ομοσπονδιών και Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών. Πίσω από αυτή τη διακήρυξη αρχής, μια σειρά παρασκηνιακών ελιγμών πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο για να επαναφέρουν στους κόλπους του Ολυμπισμού τους Ρώσους και τους Λευκορώσους, που αποκλείστηκαν από τις περισσότερες διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Russian athletes should not compete at Paris Olympics, says Zelensky #FMTNews #FMTWorld https://t.co/qnmTAJ61VB

— Free Malaysia Today (@fmtoday) January 25, 2023