Ντελιβεράς εισβάλλει σε γήπεδο: Το περιστατικό που έγινε viral

Ένας ντελιβεράς πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του; Μάλλον κάτι παραπάνω από υπερβάλλον ζήλος για παραδώσει μία παραγγελία. Στην αναμέτρηση μεταξύ των Loyola Chicago και Duquesne, για την Atlantic 10 του NCAA, ένας ντελιβεράς πάτησε παρκέ. Ο λόγος ήταν να βρει τον παραλήπτη της παραγγελίας προκαλώντας σύγχυση σε παίκτες και… διαιτητές. Όπως φαίνεται από τα βίντεο, ο ντελιβεράς δυσκολεύτηκε να βρει τον άνθρωπο που είχε κάνει την παραγγελία.

Για να βρεθεί τελικά ο παραλήπτης οι διαιτητές κάλεσαν τάιμ άουτ και τόσο οι παίκτες, όσο και οι θεατές ξέσπασαν σε γέλια, ωστόσο μάλλον φαίνεται πως ο κύριος έκανε κάποια φάρσα. Σύμφωνα με τη gazzetta, όπως έγραψαν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ λίγο αργότερα, φαίνεται πως όλο αυτό ήταν μία καλοστημένη πλάκα για να παίξει στο TikTok και να γίνει viral. Προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει αποδειχθεί ότι πράγματι επρόκειτο για φάρσα.

Did a delivery guy just walk on the court? 🤔😅 pic.twitter.com/iBjTRXaw2X

— SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2023