Γυναίκες στο Αφγανιστάν – Ταλιμπάν: Στο στόχαστρο κούκλες σε βιτρίνες μαγαζιών

Οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν τα «έβαλαν» και με τις κούκλες στις βιτρίνες των καταστημάτων. Στη χώρα, όπου εφαρμόζονται οι πιο σκληροί νόμοι κατά των γυναικών, οι καταστηματάρχες αναγκάζονται να καλύψουν τα πρόσωπα από τις γυναικείες κούκλες με υφάσματα, σακούλες ακόμη και αλουμινόχαρτο, προκειμένου να μην τις αποκεφαλίσουν οι Ταλιμπάν. Αυτό, έγινε με αφορμή, την αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου (σαρία) που απαγορεύονται τα αγάλματα ή οι εικόνες με ανθρώπινη μορφή, τα οποία θα μπορούσαν να λατρεύονται ως είδωλα. Μια τέτοια εξέλιξη, φυσικά, συνδέεται και με την έντονη επιθυμία των Ταλιμπάν να βγάλουν τις γυναίκες από τη δημόσια ζωή.

Πρόσφατα, ο ΟΗΕ προειδοποίησε πως το Αφγανιστάν έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο κρίσης, μετά τον αποκλεισμό των γυναικών από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και από την απαγόρευση της εργασίας τους σε υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά από την επίκληση ζητημάτων που σχετίζονται με την ισλαμική μαντίλα (χιτζάμπ). Αρκετοί οργανισμοί και υπηρεσίες προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ έχουν αναστείλει την υλοποίηση προγραμμάτων βοήθειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πρόσφατες αποφάσεις των Ταλιμπάν. Ο υψηλόβαθμος απεσταλμένος του ΟΗΕ Μάρκους Ποτζέλ συναντήθηκε πρόσφατα με τον υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ταλιμπάν Νέντα Μοχάμαντ Ναντίμ, ζητώντας την άμεση άρση των απαγορεύσεων.

The Taliban’s hatred of women extends beyond the living. It is now mandatory for store owners to cover the faces of mannequins.

These dystopian images are a sign of how much worse life is going to become for Afghan women if the world doesn’t stand with them. pic.twitter.com/p2p0b0QGRR

— Sara Wahedi (@SaraWahedi) January 18, 2023