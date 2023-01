Τσιτσιπάς – Australian Open: Θεαματική πρόκριση στους «4»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-0 σετ (6-3, 7-6, 6-4) τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Australian Open! Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Νο 71 της παγκόσμιας κατάταξης (που προηγουμένως είχε αποκλείσει διαδοχικά τους Tσόριτς, Έουμπανκς, Νόρι και Αλιασίμ) και προκρίθηκε στους «4» του Australian Open για τρίτη συνεχή χρονιά (τέταρτη συνολικά)! Στο πρώτο σετ, ένα μπρέικ μόλις στο δεύτερο γκέιμ ήταν αρκετό για τον Τσιτσιπά ώστε να κερδίσει με 6-3, αλλά στο δεύτερο σετ η μάχη κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας τενίστας ήταν καταιγιστικός, με αποτέλεσμα να το κερδίσει 7-2 και να κάνει το 2-0 υπέρ του στα σετ.

Το τρίτο σετ ήταν πολύ κλειστό. Μάλιστα, στο έβδομο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έσωσε τρία μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του για να το πάρει. Στα επόμενα δύο γκέιμ οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς του, αλλά στο καθοριστικό 10ο γκέιμ ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το μπρέικ, που του έδωσε και τη νίκη! Αντίπαλος του Τσιτσιπά στα ημιτελικά θα είναι ο Ρώσος Κάρεν Χατσάνοφ, που πέρασε στους «4» μετά από εγκατάλειψη του Σεμπάστιαν Κόρντα. Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει χάσει ποτέ από τον Χατσάνοφ (5-0) και αν καταφέρει να φτάσει σε τελικό Grand Slam για δεύτερη φορά στην καριέρα του, τότε θα παίξει για τον πρώτο major τίτλο του και το Νο 1 του κόσμου!

4th #AusOpen semifinal awaits!@steftsitsipas will play Karen Khachanov for a spot in the #AO2023 men's singles final. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/PfSzKS0vCQ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023