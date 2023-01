Παλαιστίνη – πυγμαχία για γυναίκες: Ιστορική πρωτοβουλία στη Γάζα

Στον μοναδικό σύλλογο πυγμαχίας για κορίτσια στη Γάζα, η 15χρονη Φαράχ Αμπού Αλ-Κομσάν κάνει εξάσκηση στις κινήσεις της μαζί με άλλα κορίτσια που προπονούνται ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή Οσάμα Αγιούμπ στο Παλαιστινιακό Κέντρο Πυγμαχίας. Από τότε που ξεκίνησε το άθλημα στα εννέα της χρόνια, η Φαράχ ένιωσε ότι βρήκε διέξοδο από το καθημερινό άγχος της ζωής στη Γάζα, μια στενή λωρίδα γης όπου ζουν περίπου 2,3 εκατ. Παλαιστίνιοι αποκλεισμένοι από το Ισραήλ και τη γειτονική Αίγυπτο. «Πριν κάναμε προπόνηση σε ένα μικρό γκαράζ. Τώρα προπονούμαστε ακολουθώντας όλους τους κανόνες και διώχνουμε κακή ενέργεια», δήλωσε το 15χρονο κορίτσι, στο πρώτο κέντρο πυγμαχίας για γυναίκες στη Γάζα.

Πριν από έξι χρόνια, ο Αγιούμπ ξεκίνησε με δύο κορίτσια. Καθώς και άλλα εξέφρασαν ενδιαφέρον, μετακινήθηκε από το γκαράζ και άρχισε τις προπονήσεις στην παραλία ή σε νοικιασμένους χώρους πριν μεταφερθεί στον νέο χώρο. «Τα κορίτσια είναι έτοιμα. Τις προπονώ σκληρά για πέντε χρόνια», δήλωσε ο Αγιούμπ. «Δίνουμε το παράδειγμα». Τώρα περίπου 40 κορίτσια προπονούνται στο κέντρο, αψηφώντας τις προκαταλήψεις σε μια περιοχή όπου το μποξ παραδοσιακά θεωρείται ανδρικό άθλημα. «Κάποιοι μου έλεγαν ‘Γιατί μποξ, τι θα κερδίσεις από αυτό, πήγαινε και μάθε κάτι κοριτσίστικο», δήλωσε η Φαράχ. «Παίρνω πολλά από το μποξ και σήμερα η φιλοδοξία μου είναι να εκπροσωπήσω τον παλαιστινιακό λαό και να πάρω μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα».

'Defend women's rights to boxing', Palestinians say#Gaza has seen an increase in the number of girls being taking part in boxing training but the siege and economic situation mean they cannot complete in international competitions pic.twitter.com/mCv7pEKd1R

