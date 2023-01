Μέτρα για την ενέργεια – Κομισιόν: Νέες μεταρρυθμίσεις για περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές

Η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε καταδεικνύει την ανάγκη να καταστήσουμε τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλο για το μέλλον, δηλώνει η επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από την υπερβολική αστάθεια των τιμών, τη στήριξη της πρόσβασής τους σε ασφαλή ενέργεια από καθαρές πηγές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς.

Το ισχύον σύστημα έχει δημιουργήσει μια αποτελεσματική, καλά ολοκληρωμένη αγορά εδώ και πολλά χρόνια, επιτρέποντας στην ΕΕ να δρέπει τα οικονομικά οφέλη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού και προωθώντας τη διαδικασία απανθρακοποίησης. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί ορισμένες αδυναμίες στο σύστημα. Στην τρέχουσα κρίση υψηλών και ασταθών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η οικονομική επιβάρυνση έχει μετακυλισθεί στους τελικούς καταναλωτές. Συνεπώς, απαιτείται μεταρρύθμιση για την καλύτερη προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας, την αύξηση της ανθεκτικότητας και την επιτάχυνση της μετάβασης που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο REPowerEU.

The #EU’s electricity market ⚡️ has served us well for over twenty years.

But the unprecedented #energy crisis we are facing shows that we need to make the #electricitymarketdesign fit for the future, allowing it to deliver the benefits of affordable clean energy to everyone. pic.twitter.com/C9FGY0JxQi

— Kadri Simson (@KadriSimson) January 23, 2023