Λος Άντζελες μακελειό: Νεκρός ο ύποπτος

Νεκρός είναι ο φερόμενος δράστης του μακελειού στο Λος Άντζελες, οδηγός του λευκού βαν, μετά από περισσότερες από δύο ώρες προσπαθειών της αστυνομίας γύρω από το σημείο όπου βρισκόταν το όχημα. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον ένοπλο ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τελικά ήταν αυτός που άνοιξε πυρ. Ο ένοπλος που σκότωσε δέκα ανθρώπους στο Μόντερεϊ Παρκ, το βράδυ του Σαββάτου, περικυκλώθηκε νωρίτερα από την αστυνομία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που προέβαλαν σε απευθείας μετάδοση εικόνες από ελικόπτερο. Αξιωματικοί των αρχών επιβολής του νόμου βρήκαν ένα πτώμα μέσα σε ένα λευκό φορτηγάκι που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον ύποπτο της επίθεσης με τους πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, μετέδωσε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο θυγατρικό του ABC.

Ένα λευκό φορτηγάκι μέσα στο οποίο βρισκόταν ο ύποπτος αποκλείστηκε, μπροστά και πίσω από τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας στην πόλη Τόρανς, νοτίως του Λος Άντζελες, που απέχει λίγο πάνω από 40 χλμ. από το Μόντερεϊ Παρκ. Πρόκειται για πόλη της οποίας η πλειονότητα των κατοίκων είναι ασιατικής καταγωγής. Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν ένα πτώμα πεσμένο πάνω στο τιμόνι αυτού του μικρού φορτηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή του Λος Άντζελες όπου κοντά γίνονται εορτασμοί για την κινεζική πρωτοχρονιά, στις οποίες νωρίτερα μετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οι πυροβολισμοί έγιναν στο Star Dance Studioμ, στούντιο χορού. Το φεστιβάλ για το κινεζικό νέο έτος θεωρείται από τα μεγαλύτερα της περιοχής, που στην πλειοψηφία της κατοικείται από άτομα ασιατικής καταγωγής και επρόκειτο να διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο. Στο παρελθόν είχαν μετάσχει πάνω από 100.000 επισκέπτες. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

