Λος Άντζελες πυροβολισμοί: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες

Κλήση σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια έλαβε χθες το βράδυ (τοπική ώρα) η αστυνομία της Καλιφόρνια, όπως αναφέρει η εφημερίδα Los Angeles Times. Ο δράστης φέρεται ότι διέφυγε και παραμένει ασύλληπτος.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή του Λος Άντζελες όπου γίνονται εορτασμοί για την κινεζική πρωτοχρονιά, στις οποίες νωρίτερα μετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οι πυροβολισμοί έγιναν στο Star Dance Studio. Προς το παρόν δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής γίνεται αναφορά σε 10 νεκρούς και 16 τραυματίες, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας. Ιδιοκτήτης εστιατορίου κατά μήκος του δρόμου που έγιναν οι πυροβολισμοί δήλωσε ότι είδε τρία άτομα να σπεύδουν στο εστιατόριο και του είπαν να κλειδώσει την πόρτα. Τα άτομα του είπαν ότι ένας άντρας με πολυβόλο όπλο άρχισε να πυροβολεί. Ο ένοπλος, ανέφεραν, είχε πολλά φυσίγγια μαζί του. Μόλις τα πυρομαχικά τελείωναν, ξαναγέμιζε.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ για το κινεζικό νέο έτος θεωρείται από τα μεγαλύτερα της περιοχής, που στην πλειοψηφία της κατοικείται από άτομα ασιατικής καταγωγής και επρόκειτο να διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο. Στο παρελθόν είχαν μετάσχει πάνω από 100.000 επισκέπτες. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ. Βίντεο δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να βρίσκονται στην περιοχή και να παρέχουν πρώτες βοήθειες στα θύματα. Η περιοχή του συμβάντος έχει αποκλειστεί.

