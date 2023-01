Ιβάνα Τραμπ διαθήκη: Άφησε εκτός τον πρώην πλανητάρχη

Ένα σπίτι στο Μανχάταν, ένα διαμέρισμα στο Μαϊάμι Μπιτς, κάποια περιουσιακά στοιχεία στη Γαλλία και τον σκύλο της, Τάιγκερ, είναι μερικά από αυτά που θα μοιραστούν τα τρία παιδιά της Ιβάνα Τραμπ, μία πρώην νταντά και ένας μυστηριώδης φίλος.

Η Ιβάνα Τραμπ, μετά τον θάνατό της τον περασμένο Ιούλιο, άφησε πίσω της μία περιουσία 34 εκατομμύρια δολάρια. Η διαθήκη της ορίζει ότι τα περισσότερα από αυτά θα μοιραστούν στα τρία της παιδιά, τον Ντον τζούνιορ, την Ιβάνκα και τον Έρικ Τραμπ. Άφησε επίσης δύο περιουσιακά στοιχεία σε φίλους της και ήθελε να αφήσει και άλλο ένα στον πρώην σύζυγό της Ροσσάνο Ρουμπικόντι, όμως πέθανε πριν από εκείνη. Στον Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε τίποτα.

Το σπίτι στη Νέα Υόρκη

Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που αφήνει η Ιβάνα είναι το σπίτι στη Νέα Υόρκη, το οποίο βρίσκεται μισό τετράγωνο μακριά από το Σέντραλ Παρκ. Οι κληρονόμοι της ήδη προσπαθούν να το πουλήσουν για 26,5 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι σαφές αν θα καταφέρουν να πιάσουν αυτή την τιμή, ωστόσο τα χρήματα από την πώληση, θα μοιραστούν ισότιμα ανάμεσα στον Ντον τζούνιορ, την Ιβάνκα και τον Έρικ, σύμφωνα με τη θέληση της μητέρας τους.

Όπως υπογραμμίζει το Forbes, το ποσό δεν είναι τόσο σημαντικό για τους νεότερους Τραμπ, των οποίων ο πατέρας έχει υπάρξει πρόθυμος να τους δανείσει χρήματα, αλλά διστάζει να τους παραδώσει τμήματα από την αυτοκρατορία του, της οποίας η αξία εκτιμάται στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2019, το Forbes εκτιμούσε την περιουσία του Ντον τζούνιορ και του Έρικ στα 25 εκατομμύρια έκαστος, ενώ της Ιβάνκα ξεπερνά τα 375 εκατομμύρια δολάρια. Από το 2019, τα τρία παιδιά του Τραμπ έχουν παραιτηθεί από το μερίδιο του 7,5% που διέθεταν στο Trump International Hotel στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο μίας μαζικής πώλησης μετοχών που τους επέφερε πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια για τον καθένα, σύμφωνα με το Forbes. Η πιο ευνοούμενη της διαθήκης, εκτός από τα παιδιά της, είναι η Ντόροθι Κάρι, η οποία εργαζόταν για την οικογένεια Τραμπ επί δεκαετίες.

Η Ιβάνα Τραμπ άφησε και πράγματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Αρχικά ήταν η νταντά των παιδιών, αργότερα όμως έγινε βοηθός της Ιβάκα και παρέμεινε κοντά στην οικογένεια για πολλά χρόνια. Η Κάρι, που ζει στο Κουίνς, έλαβε ένα διαμέρισμα στη Φλόριντα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αλλά και τον σκύλο της Ιβάνα, τον Τάιγκερ. Ο Έρικ Τραμπ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας, αφού η μητέρα του τον όρισε προσωπικό της εκπρόσωπο. Η διαθήκη προσδιορίζει ότι, εάν δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα, η ευθύνη θα περνούσε στον λογιστή της Ιβάνα. Η Ιβάνα Τραμπ άφησε και κάποια πράγματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όλα τα ρούχα της πάνε στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό και το Στρατό της Σωτηρίας, με εξαίρεση τις γούνες της, οι οποίες θα πουληθούν και τα χρήματα θα πάνε στα παιδιά της.