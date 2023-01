Μάργκοτ Ρόμπι – Ντι Κάπριο: Η αποκάλυψη για τις ερωτικές σκηνές στον «Λύκο της Wall Street»

Η Μάργκοτ Ρόμπι προχώρησε σε μερικές ακόμα αποκαλύψεις, για τις πολυσυζητημένες ερωτικές σκηνές με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Ο Λύκος της Wall Street». Η Χολιγουντιανή ηθοποιός αποκάλυψε χαρακτηριστικά ότι για τις ανάγκες της ταινίας υπήρχε ένα ολόκληρο δωμάτιο γεμάτο με «merkin» (περούκες γεννητικών οργάνων) στο πλατό. Η αποκάλυψη από τη Ρόμπι έγινε όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο, να βρεθούν ηθοποιοί με τον κατάλληλο σωματότυπο για τις γυμνές σκηνές. Τότε σημείωσε ότι το τμήμα κοστουμιών, είχε πάντα ένα… εφεδρικό σχέδιο: «Έχουν πράγματα, τα οποία είναι σαν περούκες για τα γεννητικά όργανα. Θυμάμαι ότι για τη συγκεκριμένη ταινία, υπήρχε ένα ολόκληρο δωμάτιο με merkin. Υποθέτω ότι ο κόσμος πήγαινε και διάλεγε ένα. Ήταν συναρπαστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 32χρονη ηθοποιός ξεκαθάρισε μάλιστα ότι μετά την «εκπαίδευσή» της στη διάσημη ταινία με τον Ντι Κάπριο, αισθανόταν άνετα να γυρίσει μια σκηνή «ακολασίας σε πάρτι» για το φιλμ «Babylon». Όπως τόνισε, ήταν εξοικειωμένη με τις γυμνές σκηνές, καθώς είχε προπονηθεί στο σετ με τον Χολιγουντιανό ηθοποιό. «Αποστασιοποιείσαι πολύ γρήγορα. Μου φάνηκε σαν μια ολόκληρη ζωή, αλλά και σαν μια μακρινή θολή ανάμνηση» δήλωσε στο podcast «Fitzy and Wippa» της Nova.

Το merkin είναι μια περούκα που τοποθετείται στην ηβική περιοχή. Χρησιμοποιείται ως αξεσουάρ, ενώ είναι πολύ δημοφιλής η χρήση του σε ερωτικές ταινίες, τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες. Σε ορισμένες κινηματογραφικές ταινίες, τα merkins μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ηθοποιούς για να αποφευχθεί η έκθεση των γεννητικών οργάνων κατά τη διάρκεια γυμνών ή ημίγυμνων σκηνών. Ορισμένοι ηθοποιοί μάλιστα, απαιτούν να είναι ξεκάθαρο πως θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα αντικείμενα στις ερωτικές σκηνές, με κάποιους να το θέτουν ως όρο στα συμβόλαιά τους.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει κατά το παρελθόν η Μάργκοτ Ρόμπι, είχε εξομολογηθεί ότι αφοσιώνεται στους ρόλους της και πως τους υπηρετεί μέχρι… τελικής πτώσεως. Η ηθοποιός που γεννήθηκε στο Ντάλμπι του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας στις 2 Ιουλίου 1990, δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας μάλιστα δυναμική επιρροή στην κινηματογραφική βιομηχανία. Άλλωστε ήδη έχει καταφέρει να προταθεί 2 φορές για Όσκαρ και το ταλέντο της, την οδήγησε να συνεργαστεί με πολλά από τα μεγαλύτερα αστέρια του κόσμου του θεάματος.

Όσον αφορά στις γυμνές σκηνές που γύρισε στη δημοφιλή ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Λύκος της Wall Street», είχε τονίσει ότι ήταν ιδιαίτερα «ανήσυχη», καθώς το σώμα της κυκλοφόρησε σε διάφορα στιγμιότυπα στο διαδίκτυο αργότερα. Τότε είχε επισημάνει πως ο Σκορτσέζε προσφέρθηκε να μειώσει τις σκηνές για να την κάνει να νιώσει πιο άνετα, όμως εκείνη απέρριψε την πρόταση.

«Νομίζω ότι το γυμνό, για χάρη του γυμνού είναι ντροπή. Αν το έχουν βάλει μόνο για να βγάλει ένα κορίτσι τα ρούχα του, τότε αυτό είναι αηδιαστικό. Αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι αηδιαστικό, όταν κάποιος θα ήταν γυμνός στην πραγματική ζωή και στην ταινία δεν αφήνει άνετα το σουτιέν ή κρατάει ψηλά το σεντόνι. Το να βλέπω κάποιον να πρέπει να είναι γυμνός και να τον καλύπτουν, με εκνευρίζει εξίσου».

Μιλώντας για τον ρόλο της στον «Λύκο της Wall Street»: «Το όλο νόημα της Ναόμι, ήταν ότι το σώμα της, ήταν η μόνη της μορφή σε αυτόν τον κόσμο. Όταν λοιπόν ο Μάρτιν Σκορτσέζε προσπάθησε να με βοηθήσει και να μου δώσει μία ρόμπα για να καλύψω το σώμα μου και να γυρίσω τη σκηνή, όπου σαγηνεύω τον Τζόρνταν (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), είπα ότι δεν θέλω. Ήθελα να είμαι γυμνή, να απλώσω όλα μου τα χαρτιά στο τραπέζι. Ήθελα πραγματικά να αφιερωθώ στη σκηνή».

Ακόμα, η διάσημη ηθοποιός είχε αναφερθεί και το 2018 στις παραπάνω σκηνές και είχε επισημάνει: «Δεν φαίνεται στο κοινό, αλλά εμείς γυρίζουμε αυτές τις σκηνές και είμαστε 30 άτομα στριμωγμένα σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο. Είναι σχεδόν όλοι άντρες και εγώ κάθομαι και προσποιούμαι ότι χαϊδεύω τον εαυτό μου. Είναι απλώς ένα πολύ περίεργο πράγμα και πρέπει να θάψεις την αμηχανία και τον παραλογισμό πραγματικά βαθιά και να αφοσιωθείς πλήρως σε αυτό που έχεις να κάνεις».

