Γκουίνεθ Πάλτροου Goop: Έξαλλο το Instagram με την ηθοποιό

Η απόφαση της Γκουίνεθ Πάλτροου να αφήσει για λίγο το Χόλιγουντ και να προτείνει τρόπους για υγεία και ευεξία δεν βρίσκουν σύμφωνο το κοινό της στα social media. Το τελευταίο διάστημα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει επικεντρωθεί στο lifestyle brand της με τίτλο Goop, μέσω του οποίου προτείνει προϊόντα και συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν πείθει τους ακολούθους της, αλλά πολλοί από αυτούς εκφράζουν τις αμφιβολίες τους με αιχμηρά σχόλια. Απόδειξη αυτού, το πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του Goop στο Instagram. Σε αυτό εμφανίζεται η Πάλτροου να προτείνει ένα πρόγραμμα διατροφής 7 ημερών, που υπόσχεται αποτοξίνωση, το οποίο κοστίζει 195 δολάρια.

Ετοίμασε ένα γεύμα, που αποτελεί ένα εκ των συνταγών που περιλαμβάνονται στο “G. Tox 7-Day Reset Kit” για να δελεάσει το κοινό της. Το αποτέλεσμα δεν τη δικαίωσε, αφού η ανάρτηση «γέμισε» με σωρεία επικριτικών σχολίων, με τα περισσότερα εξ’ αυτών να την κατηγορούν ότι «επινοεί βλακείες για να κερδίζει χρήματα». «Κορίτσι μου, απλά επινοείς ανοησίες για να βγάλεις χρήματα. Το συκώτι σου είναι αυτό που φροντίζει τον καθαρισμό των τοξινών από το σώμα. Όλες αυτές οι ανοησίες περί αποτοξίνωσης είναι ένας ακόμη τρόπος για να βγάλεις χρήματα», «Αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με αποτοξίνωση» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Gwyneth Paltrow's followers are HORRIFIED she uses farmed salmon for 'detox' salad https://t.co/G3Yie5Y6X9

— Daily Mail US (@DailyMail) January 18, 2023