Φρύνος Αυστραλία: Εντοπίστηκε τεράστιο αμφίβιο, το πέρασαν για ψεύτικο

Πελώριος φρύνος, τόσο ώστε οι αξιωματούχοι άγριας ζωής πίστεψαν αρχικά πως επρόκειτο για ψεύτικο, εντοπίστηκε σε δάσος της βόρειας Αυστραλίας. Το αμφίβιο-μαμούθ ζύγιζε 2,7 κιλά και ήταν έξι φορές μεγαλύτερο από τον μέσο φρύνο. Το βάφτισαν «Toadzilla» (συνδυασμός των λέξεων toad, φρύνος και Godzilla) και λόγω μεγέθους έχει την ατυχία να τον απομακρύνουν από το φυσικό του περιβάλλον – κι αργότερα να το θανατώσουν. Όταν η δασοφύλακας Κάιλι Γρέι εντόπισε αρχικά το τεράστιο αμφίβιο ενώ βρισκόταν σε περιπολία στο Κουίνσλαντ, δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια της.

Meet “Toadzilla.”

Australian park rangers were "shocked" when they found this giant cane toad deep in the rainforest of Conway National Park. They removed the six-pound amphibian from the park, as the invasive species—especially a critter this large—is a threat to the ecosystem. pic.twitter.com/bP9QgKMcvS

