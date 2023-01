Απόλλων 11 πλήρωμα: Παντρεύτηκε στα 93 του ο Μπαζ Όλντριν

Ο θρυλικός Αμερικανός αστροναύτης Μπαζ Όλντριν, μέλος της αποστολης Απόλλων 11 και ο δεύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη, ανακοίνωσε σήμερα πως παντρεύτηκε την από χρόνια σύντροφό του χθες, Παρασκευή, στα 93α γενέθλιά του. Ο Όλντριν και η Άνκα Φορ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Buzz Aldrin Ventures, επισημοποίησαν την ένωσή τους με μια ιδιωτική τελετή. «Για τα 93α γενέθλιά μου (…) με χαρά μου ανακοινώνω ότι η εδώ και χρόνια αγαπημένη μου, η δρ Άνκα Φορ και εγώ, παντρευτήκαμε», έγραψε στο Twitter ο αστροναύτης αναρτώντας μια φωτογραφία του ιδίου και της Φορ, η οποία είναι 63 ετών, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. «Ενωθήκαμε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη διάρκεια μιας μικρής ιδιωτικής τελετής στο Λος Άντζελες (δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες) και είμαστε ενθουσιασμένοι σαν έφηβοι».

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Άνκα Φορ πήρε διδακτορικό ως χημικός μηχανικός το 1996 από το πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ. Πριν προσληφθεί στην Buzz Aldrin Ventures, είχε εργασθεί στις χημικές επιχειρήσεις Union Carbide και Johnson Matthey. Έχει διατελέσει επίσης ταμίας ενός λόμπι του υδρογόνου, του «California Hydrogen Business Council».

Ο Αμερικανός αστροναύτης είναι ο τελευταίος επιζών της αποστολής Απόλλων 11, στη διάρκεια της οποίας ο ίδιος και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη, στις 20 Ιουλίου 1969. Ο Μάικλ Κόλινς, το τρίτο μέλος της αποστολής και κυβερνήτης του διαστημοπλοίου που παρέμεινε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη ενώ οι συνάδελφοί του περπατούσαν στην επιφάνειά της, απεβίωσε τον Απρίλιο 2021 και ο Άρμστρονγκ το 2012. Ένας κρατήρας της Σελήνης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο σημείο που προσγειώθηκε η αποστολή Απόλλων 11, φέρει το όνομά του

Αφού αποχώρησε από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) το 1971, ο Μπαζ Όλντριν παρέμεινε ένθερμος υποστηρικτής των διαστημικών ταξιδιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023