Maneskin Rush: Ένας «γάμος» στην καρδιά της Ρώμης

Ένας «γάμος» στην καρδιά της Ρώμης. Και συγκεκριμένα «ο μουσικός γάμος της χρονιάς». Οι Maneskin «παντρεύτηκαν» για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Rush». Το συγκρότημα που κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision πριν από δύο χρόνια και έκτοτε έχει γνωρίσει διεθνή δόξα, παρουσίασε την νέα του δουλειά σε ένα αποκλειστικό event, με την σφραγίδα του Spotify. «Το Spotify έχει την τιμή να ανακοινώσει πως οι Maneskin θα παντρευτούν σε ένα Rush» έγραψαν, «προσκαλώντας» όλους τους θαυμαστές στον «μουσικό γάμο της χρονιάς». Είχε προηγηθεί ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο προφίλ του συγκροτήματος τις τελευταίες ημέρες, στο οποίο ο Τόμας, μέλος του γκρουπ, έπαιζε με την ηλεκτρική του κιθάρα ένα γαμήλιο εμβατήριο σε μια ταράτσα με φόντο τη Ρώμη, προκαλώντας εικασίες σχετικά με το τι επρόκειτο να κάνουν.

Ο «γάμος» λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Prancaccio, όπου και βρέθηκε το τζετ σετ της μουσικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένων influencers, παραγωγών, ραπερ και Djs. Στη λίστα των καλεσμένων ήταν και μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους οι: Baz Luhrmann, Machine Gun Kelly, Manuel Agnelli, Cathy La Torre, Fletcher Donohue, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Oriana Sabatini, Fedez, Sabrina Impacciatore, Sylvia De Fanti, Benedetta Porcaroli, Shablo, Floria Sigismondi, Jason Rothman.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα μικρό μυστήριο: ο πρώην διευθυντής της Gucci Alessandro Michele παρουσίασε το συγκρότημα, αλλά για πάνω από δέκα λεπτά η σκηνή παρέμεινε άδεια, το συγκρότημα δεν εμφανίστηκε και κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Στη συνέχεια, ακολούθησε η θριαμβευτική είσοδος και η αναμενόμενη στιγμή: τελέστηκε ο «γάμος», στο όνομα του θεού της μουσικής, Απόλλωνα.

We can officially announce that @thisismaneskin got married until death do them apart! 💍 #MarriedInARush pic.twitter.com/pjJxT0Ajm6

— Måneskin News (@ManeskinNews) January 19, 2023