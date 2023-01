Σάκκαρη – Australia Open: Απρόσμενος αποκλεισμός για την τενίστρια

Απρόσμενος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Ζου, Νο 87 στον κόσμο, και αποχαιρέτησε το φημισμένο Grand Slam. Το πρώτο σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ και το πήρε η Κινέζα, στο δεύτερο η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική και το πήρε με 6-1, αλλά στο τρίτο σετ η Ζου επανάκαμψε, το κέρδισε 6-4 (κάνοντας μπρέικ στο 4-4 στα γκέιμ) και έτσι προκρίθηκε στις «16» του Australian Open.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 9 στους 10 τενίστες από το ντοκιμαντέρ “Break Point” του Netflix έχουν αποκλειστεί από το Auastralia Open, οδηγώντας μερικούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο να αποκαλούν «γρουσούζικο» το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Ο Νικ Κύργιος και η Άϊλα Τομλιάνοβιτς δεν έπαιξαν καν αφού τραυματίστηκαν πριν από την πρεμιέρα τους και αποσύρθηκαν. Στη συνέχεια εκτός έμεινε ο Ματέο Μπερετίνι, ο Κάσπερ Ρουντ αλλά και η Πάολα Μπαντόσα! Ακολούθησε η Ονς Ζαμπέρ και τελευταίος χρονικά ήταν ο Θανάσης Κοκκινάκης ο οποίος ηττήθηκε με 3-2 από τον Άντι Μάρεϊ. Σήμερα προστέθηκε η Μαρία Σάκκαρη στη «μαύρη λίστα».

The Netflix curse continues!!!

Maria Sakkari is out and Felix Auger-Aliassime is the only Nextflix star left in the #AusOpen draw 😮 pic.twitter.com/RhTtzaofi5

