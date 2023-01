Ουκρανία – ελικόπτερο συντριβή: Συλλυπητήριο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε η Αθήνα στην Ουκρανία μετά την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Μπρόβαρι. «Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την τραγική συντριβή ελικοπτέρου στο Μπρόβαρι που στοίχισε τη ζωή σε πολλούς, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ντένις Μοναστίρσκι, αξιωματούχοι, πολίτες και παιδιά», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του, στο Τwitter. «Συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό και την κυβέρνηση της Ουκρανίας», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και ο υπουργός Εσωτερικών, όταν το ελικόπτερο συνετρίβη στους χώρους νηπιαγωγείου στην πόλη Μπρόβαρι, προκαλώντας πυρκαγιά στην περιοχή και σημείωσε ότι τώρα διεξάγεται έρευνα για τον ακριβή αριθμό των νεκρών. «Έδωσα εντολή στην υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας κι άλλους αρμόδιους οργανισμούς, να διερευνήσουν όλες τις συνθήκες για να εξακριβώσουν τι συνέβη», προσθέτει στο μήνυμά του στο Telegram.

Deeply saddened by the tragic helicopter crash in #Brovary which took many lives incl. Minister D.Monastyrskyi, officials, civilians&children. Condolences to the grieving families & wishes for swift recovery to the injured

We stand in solidarity w/ the people & Gov’t of #Ukraine pic.twitter.com/AdJMZ1Zjc7

