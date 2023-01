Πελέ – διαθήκη: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου αναγνώρισε τη «μυστική κόρη» του

Ο Πελέ αναγνώρισε την «μυστική» κόρη του στη διαθήκη του, αρνούμενος ότι ήταν δική του για όλη του τη ζωή, όπως αποκαλύφθηκε. Το είδωλο του ποδοσφαίρου είχε προηγουμένως αρνηθεί να αναγνωρίσει ότι ήταν ο πατέρας της Σάντρα Ρετζίνα, κάτι που την πίκρανε πολύ μέχρι τον θάνατό της πριν από 17 χρόνια. Παρόλα αυτά, όπως λέγεται, ο 82χρονος Πελέ ζήτησε να συναντηθεί με τους δύο γιους της, μιλώντας τους για πρώτη φορά από κοντά στις 28 Δεκεμβρίου, μόλις μία ημέρα πριν πεθάνει. Και τώρα, όπως έγινε γνωστό, φέρεται να έδωσε μερίδιο από την περιουσία του ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά, αναγνωρίζοντας μάλιστα την Σάντρα ως ένα από τα επτά παιδιά του στη διαθήκη του.

Έτσι, έληξε ένα οικογενειακό δράμα που κρατούσε δεκαετίες, με τα παιδιά της Οκτάβιο Φελίντο Νέτο και Γκαμπριέλ Αράντες ντο Νασιμέντο να λένε ότι το όνειρο της μητέρας τους έγινε πραγματικότητα. Η Mirror αναφέρει ότι ο Γκάμπριελ είπε: «Μίλησα με τις θείες μου και μου είπαν ότι ο παππούς μας ήθελε να μας δει. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι, ήταν μια ευκαιρία που περιμέναμε. Κάθε οικογένεια έχει τσακωμούς και διαμάχες, η δική μας δεν διαφέρει, αλλά υπάρχουν στιγμές που η ένωση και η αγάπη είναι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο. Είμαστε εξαιρετικά ευτυχισμένοι».

Football legend Pele denied that, Sandra Regina, was his daughter throughout her life, but it has now been revealed that he left her a share of his millions in his will. Sandra, who was born in 1964, died 17 years ago, heartbroken that her father still refused to acknowledge her pic.twitter.com/EjJnXUA8zp

— Ayomide Jai (@AyomideJai) January 18, 2023