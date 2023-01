Σελένα Γκόμεζ κιλά: “Είμαι λίγο γεμάτη τώρα επειδή απόλαυσα τις διακοπές μου”

Η Σελένα Γκόμεζ δέχτηκε έντονη κριτική για το σώμα της αφού φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου Αφού εμφανίστηκε στην τελετή οι χρήστες των social media άρχισαν να σχολιάζουν την εμφάνισή της και τη φυσική της κατάσταση. Η Γκόμεζ ήταν υποψήφια για καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά, κωμωδία ή μιούζικαλ για τον ρόλο της ως “Mabel Mora” στη σειρά του Hulu “Only Murders in the Building”. Σε βίντεο που ανέβασε σε instagram Live και το πόσταρε και το popnewsdaily στον λογαριασμό του στο TikTok, η Γκόμεζ απαντά στις επικρίσεις ενώ συζητά με την 9χρονη αδελφή της.

Selena Gomez brushed off online body shamers following her red carpet appearance at the Golden Globeshttps://t.co/HEuXqk15wj

— CNN (@CNN) January 16, 2023