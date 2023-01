Survivor Spoiler 17/1 ασυλία: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα

Στο αποψινό επεισόδιο του «Survivor All Star» οι Διάσημοι και οι Μαχητές θα μπουν με στον στίβο μάχης του «Survivor All Star» και θα διεκδικήσουν τη νίκη. Σημειώνεται ότι η ομάδα των Κόκκινων στο χθεσινό επεισόδιο της Δευτέρας γνώρισε 2η συνεχόμενη ήττα από τους Μαχητές οι οποίοι μπήκαν πολύ δυνατά στην 2η εβδομάδα του Survivor All Star. Έτσι, η Κόκκινη ομάδα οδηγήθηκε στην κάλπη για να βγάλει τους άλλους δυο υποψήφιους προς αποχώρηση με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να λαμβάνει 8 ψήφους και τον Σπύρο Μαρτίκα άλλες τρεις, ενώ από μια είχαν Ασημίνα και Σταυρούλα.

Στο αποψινό επεισόδιο, το αγώνισμα είναι απαιτητικό, όπως φαίνεται και στο τρέιλερ. Σύμφωνα με τα spoilers που κυκλοφορούν, οι Διάσημοι θα καταφέρουν να «σπάσουν» το σερί νικών των Μαχητών φτάνοντας ευκολότερα στον τελικό στόχο. Έτσι η ομάδα των Μπλε, θα πρέπει να ψηφίσει τον πιο αδύναμο παίκτη τους και αυτός είναι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Σπύρος Μαρτίκας και ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.