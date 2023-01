Back to Black Amy Winehouse: Η Μαρίσα Αμπέλα αναλαμβάνει τον ρόλο της τραγουδίστριας

Πέρυσι, ανακοινώθηκε ότι η Σαμ Τέιλορ-Γουντ θα σκηνοθετούσε μια βιογραφική ταινία της Έιμι Γουάινχαουζ με τίτλο «Back to Black». Η σκηνοθέτης είχε επίσης αναλάβει και τα φιλμ «50 Shades of Grey» και «Nowhere Boy». Σήμερα, κυκλοφόρησε η πρώτη εικόνα της Μαρίσα Αμπέλα στον ομώνυμο ρόλο, φορώντας τα χαρακτηριστικά χρυσά σκουλαρίκια της αείμνηστης τραγουδίστριας. Η ταινία «Back to Black» αναμένεται να εξιστορήσει τη ζωή της Γουάινχαουζ, στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και την άνοδό της στη μουσική βιομηχανία.

Το φιλμ γράφτηκε από τον γεννημένο στο Μάντσεστερ σεναριογράφο Ματ Γκρίνχαλγκ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο και για τη βιογραφική ταινία του Τέιλορ Τζόνσον το 2009 με τίτλο «Nowhere Boy». Η Γουντ είχε πει ότι «έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης» της σκηνοθεσίας της ταινίας και θα προσπαθήσει να «δημιουργήσει μια ταινία που όλοι θα αγαπάμε και θα αγαπάμε για πάντα. Ακριβώς όπως κάνουμε κι εμείς την Έιμι. Την είδα για πρώτη φορά να παίζει σε ένα talent show στο Ronnie Scott’s Jazz Club στο Soho και ήταν αμέσως προφανές ότι δεν ήταν απλώς ένα “ταλέντο”, ήταν ιδιοφυΐα. Ως κινηματογραφιστής δεν μπορείς πραγματικά να ζητήσεις περισσότερα».