Νεπάλ πτώση αεροπλάνου: Επιβάτης κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το αεροπορικό δυστύχημα – 68 νεκροί

Τις τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης κατέγραψε ένα κινητό τηλέφωνο που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πτήσης της Yeti Airlines που συνετρίβη την Κυριακή στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 68 επιβάτες σκοτώθηκαν, όταν το δικινητήριο αεροσκάφος ATR 72 από το Κατμαντού, που 72 άτομα, συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση στην Ποκάρα. Από τους επιβάτες στο αεροσκάφος, οι πέντε ήταν Ινδοί. Ένας από αυτούς, ο Sonu Jaiswal, φαίνεται ότι έκανε live στο Facebook λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους και είναι -σύμφωνα με το NDTV- μεταξύ των νεκρών. Το βίντεο είναι ανεβασμένο στον λογαριασμό του στο Facebook, ο οποίος όμως δεν έχει επαληθευτεί.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των ΜΜΕ. Δείχνει τους επιβάτες να κάθονται μέσα στο αεροπλάνο και την πόλη να φαίνεται από το παράθυρο καθώς το αεροπλάνο κάνει κύκλους πριν την προσγείωση.

Ξαφνικά ακούγεται μια έκρηξη και η οθόνη «χαλάει». Τα τελευταία δευτερόλεπτα δείχνουν πυρκαγιά έξω από το παράθυρο και ακούγονται κραυγές επιβατών. Το NDTV, το οποίο μετέδωσε το βίντεο, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητά του.

Ένα άλλο βίντεο από το έδαφος είχε καταγράψει την πορεία της πτήσης καθώς ξεκινούσε την προσγείωση. Το αεροπλάνο ξαφνικά έγειρε προς τα αριστερά, γύρισε ανάποδα και οι αναφορές λένε ότι στη συνέχεια έσκασε «σε μια μπάλα φωτιάς».

Ο πρώην βουλευτής του Νεπάλ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κογκρέσου του Νεπάλ, Abhishek Pratap Shah, που έστειλε το βίντεο, δήλωσε στο NDTV ότι έλαβε το βίντεο από έναν φίλο του που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

«Το έστειλε ένας από τους φίλους μου, ο οποίος το έλαβε από έναν αστυνομικό. Πρόκειται για ένα πραγματικό αρχείο. Είναι το σημερινό βίντεο καθώς η πτήση ήταν έτοιμη να προσγειωθεί», δήλωσε ο Shah στο NDTV σε συνέντευξή του.

