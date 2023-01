Μις Υφήλιος 2022: Από το Τέξας η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο

Η 28χρονη Μις ΗΠΑ R’ Bonney Gabriel – σχεδιάστρια μόδας, μοντέλο και καθηγήτρια ραπτικής από το Τέξας – στέφθηκε Μις Υφήλιος το βράδυ του Σαββάτου στον 71ο λαμπερό διαγωνισμό Miss Universe που διεξήχθη στη Νέα Ορλεάνη (και σε ένα παράλληλο σύμπαν). Η Μις Βενεζουέλα, Amanda Dudamel και η Μις Δομινικανή Δημοκρατία, Andreina Martinez, αναδείχθηκαν η πρώτη και η δεύτeρη αναπληρωματική Μις.

Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού για τις τρεις φιναλίστ, η Gabriel ρωτήθηκε πώς θα δούλευε για να αποδείξει ότι η Μις Υφήλιος είναι «μια δυναμική και προοδευτική» γυναίκα, αν κέρδιζε.

The second runner up is DOMINICAN REPUBLIC! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/4ijzpmKI0m

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023