Αστυνομικός έκανε σεξ με συναδέλφους: Έχασε τη δουλειά, αλλά όχι τον σύζυγο

Ο σύζυγος της αστυνομικού στην πόλη Λα Βερν του Τενεσί που απολύθηκε εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς της, η οποία περιλάμβανε σεξ εν ώρα υπηρεσίας με συναδέλφους της σε χώρους του αστυνομικού τμήματος, «στηρίζει τη γυναίκα του» έγραψε εχθές, Παρασκευή, η Daily Mail.

«Δεν ξέρω πώς το κάνει, ίσως είναι καλύτερος άνθρωπος από εμένα, αλλά προσπαθεί να σώσει τον γάμο του» δήλωσε στην εφημερίδα ο σερίφης της κομητείας Κόφι Τσαντ Πάρτιν, που είναι ο προϊστάμενος του Τζεντιντάια Χολ. Ο Χολ, που είχε εργαστεί στο παρελθόν ως δασοφύλακας και πλέον είναι βοηθός σερίφη, αποτελεί υπόδειγμα εργαζόμενου, σύμφωνα με τον σερίφη Πάρτιν. «Βρίσκω ανεπίτρεπτα όσα συνέβησαν στο Αστυνομικό τμήμα του Λα Βερν, αλλά εκείνος δεν παραβίασε τη νομοθεσία. Είναι το θύμα σε αυτήν την υπόθεση. Κάνει εξαιρετική δουλειά και δεν μπορεί κανείς να του προσάψει τίποτα», είπε ο Πάρτιν.

Seems Maegan Hall dude is in LOVE love. Life comes at you fast. pic.twitter.com/Ubx09vFTfD

