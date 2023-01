Ακμπαρί – εκτέλεση: Η Βρετανία καταδικάζει την απόφαση του Ιράν

Η Τεχεράνη προχώρησε, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, στην εκτέλεση του Βρετανο–ιρανού Αλιρεζά Ακμπαρί, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών. «Ο Αλιρεζά Ακμπαρί, που καταδικάστηκε σε θάνατο με τις κατηγορίες της διαφθοράς επί της γης και εκτεταμένων ενεργειών κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της χώρας μέσω κατασκοπείας για τις υπηρεσίες πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης…εκτελέστηκε», ανέφερε το πρακτορείο Mizan μέσω Twitter.

Η οικογένεια του Ακμπαρί κλήθηκε να πάει στη φυλακή, όπου κρατείτο, για μια «τελευταία συνάντηση» την Τετάρτη και η σύζυγός του είπε ότι o Βρετανο-ιρανός είχε μεταφερθεί στην απομόνωση. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν συνελήφθη το 2019 κατηγορούμενος ότι έλαβε 1.805.000 ευρώ, 265.000 λίρες και 50.000 δολάρια για να διενεργήσει για κατασκοπεία υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου – κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε επίμονα- και καταδικάστηκε. Η Βρετανία είχε καλέσει το Ιράν να σταματήσει την εκτέλεση και να τον αφήσει αμέσως ελεύθερο.

🇮🇷🇬🇧 Iran just executed British spy Alireza Akbari who provided important information in Iran's military, nuclear, diplomatic and regional policies to the British intelligence service years ago. pic.twitter.com/VwOqyXrx3J — Mahdi Rizvi (@MehdiRizvi123) January 13, 2023

Προειδοποιήσεις Βρετανίας

Την Παρασκευή, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι προειδοποίησε ότι «το Ιράν δεν πρέπει να ακολουθήσει τη βάναυση απειλή του για εκτέλεση». «Πρόκειται για μια πράξη με πολιτικά κίνητρα από ένα βάρβαρο καθεστώς που αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή», έγραψε ο Κλέβερλι στο Twitter την Τετάρτη. Κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν μετέδωσαν την Πέμπτη βίντεο που, όπως ανέφεραν, δείχνει ότι ο Ακμπαρί διαδραμάτισε ρόλο στη δολοφονία το 2020 του κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα του Ιράν, του Μοχσέν Φαχριζαντέχ, που σκοτώθηκε σε επίθεση έξω από την Τεχεράνη, για την οποία τότε οι Αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ.

Στο βίντεο, ο Ακμπαρί δεν ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία αλλά δήλωσε ότι Βρετανός πράκτορας ζήτησε πληροφορίες για τον Φαχριζαντέχ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν συχνά ομολογίες υπόπτων σε υποθέσεις που έχουν πολιτική βαρύτητα. Ο ίδιος είχε πει προηγουμένως σε ηχητικό μήνυμα που έφθασε στην περσική υπηρεσία του BBC ότι τον βασάνισαν για να ομολογήσει εγκλήματα που δεν διέπραξε.

#BREAKING: Iran state broadcaster just reported that British dual national Alireza Akbari has been executed over charges of "spying" for the UK. Akbari had served as a deputy defence minister under Ali Shamkhani, the current secretary of Iran Supreme National Security Council. pic.twitter.com/yrAoDaABOd — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 14, 2023

Η απάντηση της Βρετανίας στη «βάρβαρη εκτέλεση»

Η Βρετανία χαρακτήρισε σήμερα βάρβαρη την εκτέλεση από το Ιράν του Βρετανο-ιρανού Αλιρεζά Ακμπαρί και δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή δεν θα μείνει ατιμώρητη. «Είμαι σοκαρισμένος από την εκτέλεση του Βρετανο-ιρανού πολίτη Αλιρεζά Ακμπαρί στο Ιράν», ανέφερε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σε ανάρτηση στο Twitter. «Ήταν μια ανάλγητη και άνανδρη ενέργεια, που έγινε από ένα βάρβαρο καθεστώς χωρίς σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ίδιου του λαού του». Ο Βρετανός ΥΠΕΞ Τζέιμς Κλέβερλι ανέφερε: «Αυτή η βάρβαρη ενέργεια αξίζει καταδίκη με τους πιο ισχυρούς όρους. Δεν θα μείνει αναπάντητη».