Πελέ – περιουσία: Η κληρονομιά που «άφησε» πίσω ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου

Από την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου η σορός του Πελέ βρίσκεται στο Μνημείο Οικουμενικής Νεκρόπολης, ένα «κάθετο νεκροταφείο», ένα κτίριο 14ων ορόφων που περιλαμβάνει επίσης, έναν καταρράκτη και ένα μουσείο αυτοκινήτων, αίθουσες διαλογισμού, σουίτες ανάπαυσης, εστιατόριο που λειτουργεί όλο το 24ωρο, παρεκκλήσι, μουσείο αυτοκινήτων, πτηνοτροφείο και λιμνούλα με ψάρια. Στο ίδιο μνημείο με τον Πελέ είναι επίσης η κόρη του Σάντρα Αράντες, που πέθανε από καρκίνο το 2006 και ο αδερφός του Ζαίρ Αράντες.

«Ο Πελέ άφησε πίσω του μία τεράστια κληρονομιά», όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η εφημερίδα της Βραζιλίας «O’ Globo». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 συμπεριλήφθηκε από το αμερικανικό περιοδικό «Forbes» στους δέκα «συνταξιούχους» αθλητές με τις μεγαλύτερες περιουσίες στον κόσμο. Η περιουσία του, ωστόσο, δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα στα πόσα εκατομμύρια δολάρια φτάνει, ούτε το πώς θα μοιραστεί στους κληρονόμους.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

