Κόρη Έλβις Πρίσλεϊ – Λίζα Μαρί: Θλίψη για τον θάνατό της

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο της κόρης του Ελβις Πρίσλεϊ, Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ. Η Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, μουσικός, τραγουδίστρια και παιδί του θρύλου του rock n’ roll, Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε χθες Πέμπτη έπειτα από καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών Δύο μέρες πριν το θάνατό της, καταβεβλημένη, εμφανίστηκε ως επίτιμη καλεσμένη στις Χρυσές Σφαίρες όπου ήταν υποψήφια για βράβευση η ταινία «Ελβις» για τη ζωή του πατέρα της Ελβις Πρίσλεϊ.

Μάλιστα όταν o Oστιν Μπάτλερ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία, ευχαρίστησε την Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ που τον χειροκροτούσε από κάτω. Η εικόνα τις κόρης του Ελβις Πρίσλεϊ στις «Χρυσές Σφαίρες» το βράδυ της Τρίτης είχε προκαλέσει σε πολλούς ανησυχία, που είχαν δει το ασταθές βάδισμά της.

Δείτε βίντεο από τη βραδιά

Lisa Marie Presley was rushed to the hospital on Thursday after reportedly suffering cardiac arrest. Just two days ago, she appeared a bit unsteady on the red carpet at the #GoldenGlobes.

The latest: https://t.co/juXPWBQj4G pic.twitter.com/mxkEp98rSU

— ExtraTV (@extratv) January 12, 2023