Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ήταν τέλεια, έκανες κοκαΐνη και δεν σε έπιαναν»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αναπολεί την ελευθερία που είχε την δεκαετία των ’90s.

Η πρώην ηθοποιός και ιδρύτρια του brand ευεξίας, «Goop» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The Late Late Show with James Corden» και έκανε μια δήλωση που σίγουρα θα συζητηθεί.

Όπως αποκάλυψε, της λείπει η εποχή που ήταν ακόμα μια νεαρή ηθοποιός του Χόλιγουντ και δεν νοιαζόταν αν θα έφευγε από το μπαρ με κάποιον άγνωστο ή αν θα έκανε ναρκωτικά, αφού τότε δεν υπήρχαν παπαράτσι ή κινητά τηλέφωνα με κάμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ρώτησε τη Γκουίνεθ Πάλτροου: «Πώς ήταν να είσαι τόσο διάσημη σε μια εποχή που δεν υπήρχαν social media και τέτοια; Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή;».

Εκείνη τότε απάντησε: «Ήταν τέλεια. Εννοώ, έκανες κοκαΐνη και δεν σε έπιαναν. Μπορούσες να είσαι σε ένα μπαρ και να περνάς καλά, να χορεύεις πάνω στο τραπέζι και δεν υπήρχαν τηλέφωνα με κάμερα. Ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, δεν υπήρχαν παπαράτσι. Μπορούσες να βγεις από το μπαρ και να πας σπίτι με κάποιον και κανείς δεν θα το μάθαινε».

Gwyneth Paltrow recalls ‘doing cocaine and not getting caught’ in the ‘90s pic.twitter.com/bhFUVNb0CN

— Movie Leaks (@movieleaksnow) January 12, 2023